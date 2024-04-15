NBA》勇士附加賽如何退國王？美媒盼「擦亮招牌」、點出關鍵X因子

勇士附加賽首輪將對決國王。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕例行賽告一段落，勇士本季確定為西部第10名，附加賽首輪將要碰上第9名的國王，對此美媒也撰文點出勇士必須注意的課題，以及球隊獲勝的關鍵X因子。

勇士與國王戰績皆為46勝36敗，雙方在例行賽4場交手各拿2勝，《NBC Sports》指出，勇士在這4場比賽中的場均得分為120分，國王則為118.3分，因此其中一個決定比賽走向的關鍵因素，將會是三分球。

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《NBC Sports》點出勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）本季對國王的場均得分為31分，投籃命中率52.5%，三分命中率45.7%，而勇士團隊對國王的三分命中率為43.3%，反觀國王僅有35.9%。

國王是本季防守三分第2差的球隊，對手三分命中率高達39.1%，而勇士三分命中率則是聯盟第7，為38%。此外，國王還少了兩位能在外圍放冷箭的球員，非別是孟克（Malik Monk）與赫特（Kevin Huerter）。

《NBC Sports》還點出勇士的關鍵X因子球員，那就是21歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），儘管他本季面對國王的三分命中率也高達40%，但他攻擊籃框的能力，能為柯瑞、K.湯普森（Klay Thompson）等人創造更多外圍出手機會，而國王沒有足夠的護框威脅來阻止庫明加的爆發力。

除此之外，勇士也必須想辦法限制住福克斯（De’Aaron Fox）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）的發揮，屆時勇士眾將的防守也至關重要。

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