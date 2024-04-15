晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅5月「復古月」 傳奇球星公仔套票邀球迷收藏！

2024/04/15 10:55

統一獅5月「復古月」，傳奇球星公仔套票邀球迷收藏。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，客隊官方應援區域三壘Ｅ區第一和第二排區域，5月3、4、5、15、24、25及26日，共七場球賽舉辦「燃燒熱情的火、拼出感動的心」復古月主題活動，每場賽事將邀請不同主題獅隊傳奇人物回到台南棒球場共襄盛舉，其中首週週六5.4將邀請百勝傳奇人物綠色阿草謝長亨回家與球迷相見換，而最後一週週六5.25將邀請鐵漢柔情曾智偵回到台南棒球場，用最特別的方式帶給球迷驚。

本次統一7-ELEVEN獅復古月主題活動，為了讓球迷能夠擁有最特別的收藏，分別在5.4（六）推出綠色阿草謝長亨搖頭公仔套票，而5.25（六）推出鐵漢柔情曾智偵搖頭公仔，本系列推出兩款公仔原價每支1580元，搭5.4及5.25主題日賽事門票，推出公仔套票1599元，其中包含當日賽事門票、傳奇球星搖頭公仔、球員卡及公仔證書，每場將抽出幸運60位球迷可以參加傳奇球星簽名會。

統一獅5月「復古月」，傳奇球星公仔套票邀球迷收藏。（獅隊提供）

除了搖頭公仔套票外，5.4（六）、5.5（日）及5.25（六）也特別推本次復古月專屬贈品，每場限量4500份，數量有限贈完為止，詳細贈品項目另行公佈。

4.19~24及5月統一獅主場賽事開賣時間（包含傳奇球星搖頭公仔套票）

獅卡會員優先購票：4.16（二） 12:00~4.17（三） 11:00

兆豐聯名卡優先購票：4.17（三） 12:00~4.18（四） 11:00

全面開賣：4.18（四） 12:00起～比賽前一天23:59

預售平台：全台統一超商ibon售票機台及ibon網路售票系統

5.4（六） 謝長亨搖頭公仔套票

一般席次：

座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~10排、三壘C區1排~12排

票價：單一票價1599元

項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

特殊席次：

座位區域：家庭席1-1、2-1、3-1

票價：單一票價8495元

項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份

座位區域：球探席A區2排~4排

票價：單人席 1699元 雙人席3398元

項目：

單人席 賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

雙人席 賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份

座位區域：鑽石席1排~5排全部、6排~8排的1號~7號

票價：單一票價1699元

項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

備註：ibon預售票折扣50元

5.25（六） 曾智偵搖頭公仔套票

一般席次：

座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~8排

票價：單一票價1599元

項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

特殊席次：

座位區域：家庭席2-1、3-1

票價：單一票價8495元

項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份

座位區域：球探席A區2排~4排

票價：單人席 1699元 雙人席3398元

項目：

單人席 賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

雙人席 賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份

座位區域：鑽石席 1排~5排全部

票價：單一票價1699元

項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

備註：ibon預售票折扣50元

統一獅5月「復古月」，傳奇球星公仔套票邀球迷收藏。（獅隊提供）

統一獅5月「復古月」，傳奇球星公仔套票邀球迷收藏。（獅隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。