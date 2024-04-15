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網球》三太子國際挑戰賽5/12登場 台將出賽名單有驚喜

2024/04/15 11:22

華國三太子盃5月12日開打。（海碩整合行銷提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024年華國三太子國際男子網球挑戰賽將於5月12日至18日在台北市網球中心登場，包含許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪、楊宗樺和謝政鵬等台灣好手都將參戰，其中久未現身的楊宗樺和謝政鵬也獲頒外卡，兩人將攜手出戰男雙賽事。

華國三太子國際男子網球挑戰賽結合宮廟文化與在地元素，這也是台灣歷經疫情解封後，再度舉辦ATP挑戰賽級別的職業賽事。

今年賽事為ATP挑戰賽75等級，總獎金8.2萬美元加住宿，冠軍可獲得75分的職業積分，比賽將於5月12日開打，12日和13日率先進行會外賽，13日會內賽接續登場，預計17日和18日分別進行準決賽和決賽。

根據官方指出，首波參賽名單部分，台灣好手許育修、吳東霖都將參戰，將力拚繼2017年盧彥勳後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手。雙打部份，何承叡、黃琮豪也在列，兩人今年分別挺進多場決賽，排名同樣創下個人新高。台將除要攜手力抗外國軍團，嘗試將冠軍留在台灣，更要改寫個人在華國三太子盃的最佳成績。

此外，2016華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺和謝政鵬再度攜手合體，並獲頒雙打會內賽外卡。對此楊宗樺表示，個人很喜歡在台灣比賽的氛圍，歷經疫情、擔任過教練，再度以選手身份出賽的感覺很不一樣。

楊宗樺更透露，目前和謝政鵬正在積極備戰中，時常相約至新興國中一起練球，對於兩人相隔四年再度搭檔，心情上也相當興奮與期待，除了設下至少闖進四強的目標，也期望能重現當年雙打奪冠的精彩時刻。

2016雙打冠軍謝政鵬和楊宗樺。（海碩整合行銷提供）

華國三太子盃5月12日開打。（海碩整合行銷提供）

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