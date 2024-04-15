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TAT》靠230公分稱霸亞洲戰場！德古拉又回來加盟台灣野馬

2024/04/15 13:20

德古拉加盟台灣野馬。（球隊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）台灣野馬隊迎來隊史首位洋將，身高230公分、體重116公斤的「巨獸」德古拉（Samuel Deguara），德古拉曾效力於台灣PLG與T1聯盟球隊，對臺灣與亞洲籃球都相當熟悉，因此球團期望藉由他優勢身高全力捍衛野馬隊禁區。

德古拉擁有馬爾他與義大利雙重國籍，14歲入選馬爾他國家隊，16歲展開職業籃球生涯，擁有多年的ABL東南亞職業籃球聯賽資歷，包含效力過菲律賓火焰、香港東方龍獅及泰國Mono吸血鬼。

德古拉更有豐富的國家隊和國際聯賽資歷，包含兩枚國家隊金牌、兩枚銀牌和一枚銅牌，同時也曾於義大利、西班牙、美國、加拿大、立陶宛等國家出賽過，2017年更曾在NBA發展聯盟的選秀會中獲得賞識。

德古拉在2021年加盟PLG台北富邦勇士，隨後轉戰T1台啤英熊、台鋼獵鷹。野馬隊總經理周映洲說：「我們一得知獵鷹釋出德古拉後，立刻就與他聯繫，看中他在籃下進攻的衝擊力，以及保護籃板的能力。」周映洲表示，德古拉態度相當積極，訓練也都非常認真，目前已進入作戰狀態。

德古拉說：「很高興能加入野馬隊，這是一支相當國際化的隊伍，相信接下來的賽事會有很多不同體驗，但我已經準備好要迎接全新挑戰了。」

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