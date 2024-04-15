中職》轉動油門跟著悍將衝刺勝利！27、28日「重裝戰將」主題日飆速登場

「重裝戰將」主題日飆速登場！（富邦悍將提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕換上一身帥氣勁裝準備出發，重裝戰將油門發動等你跟上！富邦悍將第3檔主題日「重裝戰將」將在4月27、28日飆速登場，悍將與機車大廠YAMAHA合作推出一系列豐富活動，進場購買熱區門票就能獲得YAMAHA戰將應援巾，一起把應援巾放在空中甩、轉動勝利方程式，來到新莊城堡為悍將加油！

悍將「重裝戰將」主題日首度與機車大廠YAMAHA合作，主視覺由隊長范國宸帶領，與申皓瑋、陳真和新秀王念好，還有Fubon Angels秀秀子、蓁蓁與重機一同入鏡，悍將們有別於以往球場球衣形象，穿上帥氣私服展現大男孩的一面，搭配沈穩大氣的YAMAHA重機，與Fubon Angels柔情襯托，共同展現出威震全場的氣勢，要給球迷們看看從未見過的帥氣悍將。

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「重裝戰將」邀請特別的開球嘉賓，27日由台灣山葉機車工業股份有限公司總經理奥谷賢宏，帶領PW50車隊一起為悍將開出勝利好球，PW50車隊小朋友將騎乘孩童越野車進場，現場又萌又帥氣！28日則邀請YAMAHA廠隊勁戰選手詹博堯開球，外號「魔鬼詹」詹博堯在去年拿下了5座TSR機車錦標賽冠軍獎杯，這次要騎著帥氣車輛，來到新莊城堡為富邦悍將投出致勝好球！

主題日兩天還有豐富好禮要送給悍將家人，進場出示內野門票即可獲得限量「可樂果MINI」一份，另外只要購買熱區門票即可獲得Yamaha「戰將應援巾」一份，27日贈送王念好、李宗賢、申皓瑋、張進德款式，28日則贈送范國宸、曾峻岳、江少慶及戴培峰款式，活動兩天、一天各4款，只要憑內野熱區有價票券即可兌換，且依現場隨機發送為主，領取後恕不更換。

另外場外還有精彩的闖關活動等著家人們來體驗，這次以速度重機為主題，只要完成3關遊戲體驗，就能獲得「悍將閃亮造型貼」一份，貼在你的安全帽上，用帥氣悍將視覺打造獨一無二的閃亮造型！更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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