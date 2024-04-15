MLB》昨遭道奇捕手嗆「不重要」、今敲致勝安 教士野手賽後說話了

普洛法。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今以6：3擊敗道奇，昨天雙方清空板凳的主角普洛法（Jurickson Profar），今敲出帶有3分打點的致勝安打，而針對昨天還遭到道奇捕手史密斯（Will Smith）諷刺一事，普洛法也給出看法。

普洛法昨天在一顆近身球後與史密斯起口角，隨後引發兩隊板凳清空，賽後史密斯就直言，「對啦我不知道他是哪根筋不對，他以為我們故意要丟他，我就不曉得我們幹嘛要丟他，他又不是多關鍵的人物。但我不知道啦，他就開始碎念，大家就衝出來了，我不懂他是在小題大作什麼。」

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而在今天7局上，教士與道奇戰成3：3平手，1出局滿壘時輪到前面3次打擊只有1次保送的普洛法，這回他將投手費耶雷森（J.P. Feyereisen）的偏高速球打成直擊中外野大牆的清壘二壘安打，幫助教士取得6：3超前，也奠定勝基。

賽後談到昨天史密斯的言論，普洛法說道，「我不會對此發表評論，我只是繼續上場打球。對，我有聽到他說什麼，但我不會在媒體前面放話，我會用場上的表現說話。」

教士主帥席爾特（Mike Shildt）也表示，「他（史密斯）有他自己的想法，隨便他批評。但我可以告訴你，普洛法對我們非常重要，他是我們的黏著劑。這傢伙在大聯盟打滾10年了，這很重要吧！他今晚打了3分打點二壘安打，但重點是他是個職業球員，他是教士隊的一份子，他對我來說很重要，我相信他對隊友來說也是，我們非常尊敬他。」

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