PLG》年度大作「DV獅智列車」正式登場 邀請獅黑「留言金句王」體驗至尊場邊席

年度主題日大作「DV獅智列車」正式登場 本週末下午五點準時發車。（攻城獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕新竹御頂攻城獅近期搶下四連勝，暫居聯盟第三，並將於本週末展開「DV獅智列車」主題日，分別迎戰桃園璞園領航猿與新北國王。此兩場賽事將是攻城獅競爭季後賽行列的關鍵戰役。球團再度結合網路、社群文化的特色，推出一系列豐富活動，歡迎獅紫軍至拓元售票系統購票，踴躍進場感受網路社群實體化的活動氛圍。

攻城獅球團自上賽季推出獅黑召集令主題日後，不論是在社群或是賽事現場皆大獲好評。今年球團再度以網路、社群為主題推出「DV獅智列車」主題日，將職籃賽事包裝為實體RPG遊戲，邀請獅紫軍進場「登入」，不論登入身份是獅迷或是獅黑，攻城獅都非常歡迎。本週攻城獅將率先推出一款「獅迷智力測驗」，只要線上完成測驗並在社群分享，即有機會獲得攻城獅全隊簽名球。為讓所有獅紫軍玩家能在主場盡情體驗遊戲角色，球團規劃豐富周邊活動。在南門二樓入口將設置一台行動拍貼巴士「獅智列車」，獅紫軍可到車內自由選擇趣味拍貼模板拍下最棒的遊戲回憶，完成拍照還可獲得獅智列車限量紀念車票。除此之外，西側迴廊將設有負能量抒發區，獅紫軍可自由使用該區電腦輸入「對攻城獅的評論」，就有機會在賽事過程中出現在中央大螢幕，完成闖關後也有機會獲得球員明信片。

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攻城獅在上季獅黑召集令主題週，首創邀約獅黑球迷入場看球。本次DV獅智列車主題日，球團依舊嚴選出三位留言金句王，邀請到場體驗攻城獅主場最尊榮席次「至尊場邊席」看球，並安排賽前場館導覽，期盼能用實體互動讓球迷走出網路世界，看到不同面向的攻城獅。另外，攻城獅將在本週首度開賣「厭世包廂」，在包廂內有再多負能量都無妨，球團特別準備厭世金句手拿板、專屬桌邊遊戲與紓壓小物，報名費為$1,000元/人，單人也可購買，還能享有當日VIP包廂福利。

攻城獅球團於獅智列車主題日攜手台灣機能運動潮流品牌DV推出系列商品，包含球衣與短T。主題球衣設計結合變形蟲花紋與八位元風格，呈現網路世界的不可預測性；而系列短T背面取材自遊戲登入畫面，正面呈現八位元版本的獅迷文字。主題球衣單件售價為$1,580元；短T單件售價為$980元。DA VILLAGE（DV）創辦人許明翰說：「DV早期就是以社群經營起家，一直以來都很重視網友們的反饋，這次推出變形蟲圖騰，是因為有生命之樹的寓意，搭配此次活動正好象徵我們對網友的重視！」李家瑞、朱雲豪也特別化身一日鄉民，參與商品形象拍攝。朱雲豪表示：「我平常也會滑到有關攻城獅的討論文，有時候會看到蠻實際的建議，但如果看到過於負面的批評，我也不會太走心，反而要更努力訓練來找回應有的自信。」

李家瑞、朱雲豪披上獅智列車主題球衣 潛水PTT台籃板化身一日鄉民。（攻城獅提供）

DV獅智列車主題系列商品 將於本週末賽事現場正式開賣。（攻城獅提供）

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