中職》獅隊「復古月」主視覺公布！ 復刻24年前年度口號

獅隊「復古月」主視覺公布，復刻24年前年度口號。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援。

復古月統一獅主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽，該款球衣從職棒2年至職棒15年，歷經14個球季，是隊史穿最久的球衣，堪稱最有代表性的一件球衣。獅群們不僅將再次穿上這件經典復古球衣出賽，搭配球迷最喜愛的小白獅LOGO，本次統一獅復古月主題月口號還復刻職棒11年年度口號「燃燒熱情的火 拼出感動的心」。當初球隊年度視覺採用油墨風格設計，而那一年下半季展現鱷魚精神勇奪下半季冠軍，更在總冠軍戰與興農牛鏖戰七場，拿下總冠軍殊榮。

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本系列統一獅經典復古月形象視覺也特別安排統一獅選手古林睿煬、林詔恩、郭俊麟、勝騎士、布雷克、羅昂、陳鏞基、陳重羽、林岱安、林靖凱、林佳緯、林益全、邱智呈、潘傑楷，拍攝兩組復古月形象主視覺，本次風格延續當時油墨風格設計，整體氣勢滂薄中帶有復古榮耀感。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月3日 （五） 18:35 樂天桃猿vs.統一獅

5月4日 （六） 17:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月5日 （日） 14:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

5月26日 （日） 17:05中信兄弟vs.統一獅

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