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MLB》生涯前3戰吞7K 金鶯大物首安出爐吐心聲

2024/04/15 16:09

哈勒戴在生涯第4戰敲出首安。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕金鶯隊日前升上大物新秀哈勒戴（Jackson Holliday），日前生涯首度出賽，單場就吞2次三振，前3戰吞7K且首安難求，今他面對釀酒人隊單場又吞2K，但7局終於從後援投手尤里貝（Abner Uribe）手中擊出生涯首安。

哈勒戴敲出生涯首安，其妻子、名將父親M.哈勒戴（Matt Holliday），和金鶯名將小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）都在現場見證。哈勒戴賽後坦言，在主場觀眾和家人見證下敲首安，是美夢成真。

哈勒戴首安「難產」了數場，且吞下不少三振，隊友考瑟（Colton Cowser）開玩笑說：「不知道誰笑說，他得遇到一個能投100英哩的傢伙，才敲得出安打。」

哈勒戴被問及首安時則說：「其實是有趣的一段經歷，我不認為我的經歷是理所當然。連續幾個打數沒安打的低潮，是棒球比賽常發生的事。如果可以，我當然不希望這發生在我生涯頭幾場比賽，但這就是會發生。」

金鶯隊總教練海德（Brandon Hyde）坦言為子弟兵開心。海德說：「看到他敲安之後的表情，加上這是支對我們很重要的安打，非常為他和他的家人開心，相信這對他而言會是難忘經歷。」

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