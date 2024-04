NBA》請球迷「吃雞」！火箭巨神兵罕見舉動讓全場瘋狂（影音）

馬揚諾維奇。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在今天火箭對決快艇的比賽中,「塞爾維亞巨神兵」馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)決定在場上贈送一個特別的禮物給全場球迷。

在快艇主場,只要任一位客場球員在罰球時連續罰丟兩球,快艇將贈送現場所有球迷一份Chick-fil-A的雞肉三明治,而當馬揚諾維奇在第四節站上罰球線時,他決定為現場球迷爭取福利,在他第一球罰球沒進後,他在接下來的罰球開始前向現場表示自己將故意投丟第二球,讓大家能獲得免費三明治,最終他也如約罰丟第二球,並在球迷為他歡呼時舉起手向全場致意,這不只嗨翻全場球迷,同時場邊主播也為馬揚諾維奇的行為感到瘋狂。

Boban intentionally missing a free throw to give Clippers fans free chicken is the craziest thing I’ve seen all season pic.twitter.com/Ok9Z5JGdTA