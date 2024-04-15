NBA》請球迷「吃雞」！火箭巨神兵罕見舉動讓全場瘋狂（影音）

馬揚諾維奇。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在今天火箭對決快艇的比賽中，「塞爾維亞巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）決定在場上贈送一個特別的禮物給全場球迷。

在快艇主場，只要任一位客場球員在罰球時連續罰丟兩球，快艇將贈送現場所有球迷一份Chick-fil-A的雞肉三明治，而當馬揚諾維奇在第四節站上罰球線時，他決定為現場球迷爭取福利，在他第一球罰球沒進後，他在接下來的罰球開始前向現場表示自己將故意投丟第二球，讓大家能獲得免費三明治，最終他也如約罰丟第二球，並在球迷為他歡呼時舉起手向全場致意，這不只嗨翻全場球迷，同時場邊主播也為馬揚諾維奇的行為感到瘋狂。

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Boban intentionally missing a free throw to give Clippers fans free chicken is the craziest thing I’ve seen all season pic.twitter.com/Ok9Z5JGdTA — Bradeaux （@BradeauxNBA） April 15, 2024

由於這場比賽在火箭已經無緣季後賽，而快艇也早就鎖定季後賽席次的情況下，勝負對於雙方來說都沒那麼重要，而馬揚諾維奇也成功把握這次少數在比賽中能故意罰丟的機會，做出讓全場球迷都開心的行為，雖然馬揚諾維奇平常沒有太多時間上場，但從他這次的表現就能看出為什麼他是聯盟中最受大家喜愛的球員之一。

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