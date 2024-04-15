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MLB》痛擊明星終結者161KM卡特球！ 洋基新星讓法官狂讚難以置信

2024/04/15 17:50

沃爾普。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基沃爾普（Anthony Volpe）休賽季的調整在開季展現不俗成效，儘管今日未能幫助球隊擊敗守護者，但他單場三安猛打，加上9局重創守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）的一球，仍在賽後獲得讚賞。

沃爾普在9上2出局一壘有跑者時，面對克拉賽100英哩（約161公里）的卡特球，回以100英哩的擊球初速將小白球擊到右外野方向，越過右外野手布利南（Will Brennan）的防區，一舉將比數追平。總計沃爾普本場4打數3安打，還選到1次保送，打擊率提升到3成82，攻擊達指數1.041，與索托（Juan Soto）成為本季洋基打線上唯二攻擊指數破1的球員。

總教練布恩（Aaorn Boone）稱讚自家子弟兵，「他總是能做好準備，我甚至會說他先前遭遇厄運。沃爾普每一次都能繳出好的打席。很明顯克拉賽的狀態一直都保持得那麼好，這就是一個很棒的打席，將比賽給追平。」

沃爾普生涯從未面對過克拉賽，他向自己的隊友尋求該怎麼打那顆破百英哩卡特球的意見，最終收到很好的效果，賽後談起那支追平安，沃爾普說道：「他（克拉賽）有著不可思議的球威。我只是試著堅持住我的打擊策略。」

「法官」賈吉（Aaron Judge）對小老弟的表現讚譽有加：「任何速度來到三位數還能跑出卡特軌跡的球種，這幾乎不可能打得到。但他做出很讚的揮棒，沒有去做太多餘的事情...只要你這樣做，就可以得到回報。」

「這令人難以置信。對他來說，上場去對抗一些很難打的球，然後將球送向右外野並越過對手的頭頂，這真的很令人印象深刻。他賽季至今的表現都是如此，我認為我們將持續看到他做出這樣的表現。」賈吉說道。

開季表現火燙的沃爾普，在近期被移到開路先鋒後，4場比賽繳出15打數6安打，選到5次保送，跑回4分。休賽季沃爾普就針對自己的揮棒做出調整，他希望自己的揮棒軌跡能夠更平，以此涵蓋更多好球帶範圍，並能讓他更好應付高角度的速球。開季至今沃爾普順利繳出火燙表現，若能繼續維持，將成為洋基打線不可或缺的核彈頭。

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