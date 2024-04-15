全大運》地主台體大今天聖火引燃 火炬手是「柔道男神」楊勇緯

楊勇緯（中）表示，能代表母校擔任全大運聖火引燃的任務，覺得非常光榮。（台體大提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕創校63年的台灣體大今年擔任全國大專校院運動會東道主，喊出「經典再現、活力無限」標語，今日在台中市著名景點湖心亭引燃本屆全大運聖火，為5月4日展開的全大運揭開序幕。

聖火引燃儀式以歐風洋式建築的湖心亭為背景，搭配穿著古希臘風格服裝的舞者，引日月湖中日月精華之水，台體大校長許光麃與體育署副署長房瑞文手持乘載千年歷史的繩紋陶罐，舀起在地台中湖水，典禮中在身穿象徵希臘傳統服飾的舞者曼妙舞姿襯托下，穿越中西歷史長廊，成功取燃本屆聖火，揭開113年全國大專院校運動會序幕。

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畢業於台體大的東京奧運銀牌「柔道男神」楊勇緯手持聖火火炬，再由許光麃手中引燃聖火，並交給台體大9個科系代表的聖火傳遞手手中，完成神聖莊嚴的引燃典禮。

楊勇緯表示，能代表母校擔任全大運聖火引燃的任務，覺得非常光榮，他勉勵學弟妹們要全大運努力爭取佳績，畢竟全大運是每位大學生最重要的比賽之一，要把握機會為自己學生生涯留下回憶。

楊勇緯目前正在備戰巴黎奧運，除了精進自己的技術外，他也要適應屆時巴黎的高溫，做好在高溫炎熱的氣候比賽的準備。

本屆率先開打的項目手球於18日在台體大體育館開戰，23日產生本屆首金，開幕典禮則在5月4日於台體大田徑場舉行，5月8日閉幕。

台灣體大今年擔任全國大專校院運動會東道主。（台體大提供）

台灣體大今年擔任全國大專校院運動會東道主。（台體大提供）

台灣體大今年擔任全國大專校院運動會東道主。（台體大提供）

台灣體大今年擔任全國大專校院運動會東道主。（台體大提供）

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