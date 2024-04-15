足球》終結拜仁11連霸 勒沃庫森喜奪隊史120年來首座德甲冠軍（影音）

阿隆索。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本賽季的德甲上演大驚奇!在昨日勒沃庫森成功以5:0擊敗文達不來梅（Werder Bremen）後他們與第二名的拜仁慕尼黑分差來到16分，在僅剩5輪的情況下成功拿下本賽季德甲冠軍，不僅終止拜仁的11連霸，同時這座冠軍也是勒沃庫森120年隊史上的首座德甲冠軍。

The moment Bayer Leverkusen fans stormed the pitch after WINNING their first ever Bundesliga…



pic.twitter.com/9Ee6TwZL3y — george （@StokeyyG2） April 14, 2024

勒沃庫森能夠奪冠除球員的出色發揮外，最重要的就是總教練阿隆索（Xabi Alonso）調兵遣將的能力，阿隆索在2022年10月時接任主帥，當時的勒沃庫森甚至排名於德甲降級區中，但他僅花不到兩年的時間就讓球隊成為一支成功在德甲捧盃的勁旅。

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阿隆索在奪冠後接受訪問時表示:「讓另一支除拜仁以外的球隊奪冠，或許對德甲聯賽及德國足球來說都是件更健康的事情。」

此外阿隆索也談到了對奪冠的感想:「奪冠是一種巨大的快樂，我們必須好好享受它，雖然可能得再花一點時間才能真切感受到我們終於贏下德甲冠軍，但這絕對是一個無與倫比的時刻，儘管我們仍能期待未來會發生的事情（指能否在接下來的盃賽中奪冠），但現在是該慶祝的時候了。」

勒沃庫森在贏下德甲後的目標是希望奪下三冠王，接下來他們將在5月25日於柏林舉行的德國盃決賽迎戰乙級的凱撒勞頓（FC Kaiserslautern），同時他們在歐霸八強第一回合賽事後也以總比分2:0暫時領先西漢姆聯。

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