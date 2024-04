足球》終結拜仁11連霸 勒沃庫森喜奪隊史120年來首座德甲冠軍（影音）

阿隆索。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕本賽季的德甲上演大驚奇!在昨日勒沃庫森成功以5:0擊敗文達不來梅(Werder Bremen)後他們與第二名的拜仁慕尼黑分差來到16分,在僅剩5輪的情況下成功拿下本賽季德甲冠軍,不僅終止拜仁的11連霸,同時這座冠軍也是勒沃庫森120年隊史上的首座德甲冠軍。

The moment Bayer Leverkusen fans stormed the pitch after WINNING their first ever Bundesliga…



pic.twitter.com/9Ee6TwZL3y