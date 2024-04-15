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奧運》空前塞納河開幕式可能告吹？馬克宏提出備案

2024/04/15 18:14

2024巴黎奧運開幕式預計在塞納河舉行，隨著近期國際局勢持續升溫，法國總統馬克宏今坦言必須有其他備案。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024巴黎奧運將在7月26日登場，開幕式預計在塞納河舉行，不過隨著近期國際局勢持續升溫，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今坦言必須有其他備案。

巴黎奧運計畫在塞納河舉辦開幕式，參賽隊伍將乘船登場，也是奧運史上第一次開幕式並未在體育場館舉行，備受各界期待，預計會有超過30萬觀眾參加典禮、還有20萬人在塞納河沿岸建築觀禮。

只是烏克蘭與加薩走廊地區戰爭未歇，國際局勢緊張，法國當局就提出無人機攻擊的可能性，塞納河開幕儀式的確有安全上疑慮，《法新社》指出，若將儀式移到室內舉辦，將失去巴黎奧運的「標誌性形象」。

馬克宏今受訪時表示，「這場開幕儀式是世界首例，我們做得到、也會這麼做，」但他話鋒一轉說道，「（我們）也有B計畫及C計畫。」所謂其他計畫包括將儀式移到岸上，或甚至移師這次奧運主要場館法蘭西體育場。馬克宏強調，法國政府會「持續分析情勢」。

馬克宏同時允諾，會盡全力實現奧運期間休戰，《法新社》提到，目前所有參賽國預計都會參加塞納河的露天開幕儀式，包括美國與以色列等最不願冒險的國家。

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