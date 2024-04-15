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U13台灣社區棒球錦標賽27日開打 社區球隊爭取出國比賽圓夢

2024/04/15 19:21

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽即將於4月27日於桃園開打，12強參賽球隊齊聚（台灣世界少棒）

〔記者吳清正／台北報導〕113年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB50/70）」將於4/27-28及5/4-5在桃園青埔棒球場及大園國中舉辦，冠軍將代表臺灣參加6/15起在日本成田舉辦的世界少棒聯盟（LLB） 50/70組亞太暨中東區賽事，爭取前進美國參與世界賽的資格，

台灣世界少棒聯盟於去年底公布國內球隊加盟LLB 50/70組事宜，共有18支社區球隊完成加盟，將全台分為五個區聯盟，經過各自聯盟比賽選拔出最終12支球隊參與首屆「TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」，包含盛樂地台南犀牛、臺中健行小牛、大神岡社區棒球聯盟、台中騎士社區棒球隊、新北光芒社區棒球隊、火焰勇士、WHB世界棒球聯盟、台北波特、藍色閃電野牛、中大紅襪、能量棒球學院、夢無限棒球俱樂部等12隊，本次比賽的冠軍隊將代表臺灣參與LLB 50/70組亞太暨中東區賽事，這是臺灣首次由社區棒球組成，參與LLB正式國際賽事。

LLB 50/70組的賽事，與以往國內在進行的LLB賽事不同的地方，主要為此賽事的投手距離50英尺及每個壘包距離70英尺，另外隊伍組成年齡則由11歲到13歲，橫跨以往少棒（10-12歲）及次青少棒（13-14歲）的年齡。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華指出，以往能夠代表臺灣去參賽的多為校隊，從事社區棒球的孩子也希望能夠讓他們有個機會代表臺灣出國比賽，去看看世界。因此特別與聯盟爭取參加此賽事的資格，且資格鎖定給社區棒球的孩子。

今年賽事口號「人人上場 場場轉播」呼應LLB去年開始推動參賽球隊報名選手人人上場的新規則外，TLLB更是希望將小選手精彩熱血的比賽畫面，透過賽事直播，傳遞出去，也保留珍貴的第一次比賽的畫面，也期待接下來出國參賽的代表隊能夠有好的成績。本賽事轉播除了會在官方粉絲頁提供觀看連結外，在Get win sport YouTube 及Twitch頻道能收看得到全部精彩比賽。此外，愛爾達體育四台、緯來精采台及Hami Video也將轉播青埔運動公園棒球場之主場地所有賽事，更多活動訊息報請密切鎖定賽事官方網站及粉絲專頁。

TLLB CUP感謝贊助商的付出，讓賽事得以順利進行（台灣世界少棒聯盟）

盛樂地台南犀牛隊總教練余書農（台灣世界少棒聯盟）

主要贊助商華南金控陳伯壎處長代表接受感謝狀（台灣世界少棒聯盟）

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華（台灣世界少棒聯盟）

盛樂地台南犀牛隊總教練余書農（台灣世界少棒聯盟）

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