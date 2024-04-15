謝國城盃青少棒》二重國中二刀流好投+猛打賞4打點！ 18:0扣倒對手

新北市田勝吉3安猛打賞帶有4分打點。（台灣世界少棒聯盟提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國青少棒錦標賽，A組勝部上演「雙北大戰」，新北市二重國中從開賽就火力全開，最後以4局18：0提前「扣倒」臺北市重慶國中，先發投手田勝吉用3局收穫勝投，還演出猛打賞、挹注4分打點。

新北市全場猛敲11支安打，1局下先在2出局後串聯攻勢，溫以恩安打開張2分，隨後田勝吉滿壘時補上安打，為自己獲得2分援護，也將臺北市先發投手郭宇恩打退場，下一棒林敏慶沒受到換投影響，再來1支2分打點安打，讓新北市豪取6分收場。

請繼續往下閱讀...

即使臺北市牛棚輪替登板也無法有效壓制，新北市接下來兩局又分別強攻3分和9分，3局下更一口氣打了14個人次，讓比賽再無懸念，而先發登板的田勝吉也在比數拉開後，投完3局結束任務，僅被敲1支安打，沒有保送、1個三振。

雖然3打數3安打，還在3局下完成單局雙安，田勝吉仍認為今天投球成績比打擊突出，只差在因為天氣比較熱，球速沒有出來；他透露昨天晚上夜訓接到先發令時很驚訝，因為之前先發沒有太好成績，今天早上抵達球場後，教練讓他留在車上聽音樂獨處，調整好備戰心態。

身高163公分的田勝吉雖然身材不出色，但優勢是球質重、有尾勁，球速近130公里，總教練邱耀宇認為他此役表現70分有及格，「控球可以更好，然後決勝球要投出來。」田勝吉表示這次參加謝國城盃目標累積10K，然後在國中畢業前球速突破135公里。

新北市田勝吉先發3局奪勝投。（台灣世界少棒聯盟提供）

至於B組勝部賽況，臺南市崇明國中打擊火力在比賽後半段甦醒，所有得分都是在後面4局，最終以8：2逆轉屏東縣恆春國中，通往勝部冠軍戰。

屏東縣在2局下率先得到1分，臺南市4局上雖然沒有安打，仍靠著保送和強迫取分追平比數；5局上臺南市打線終於發揮，在觸身球保送後接連3棒安打，在對方暴投加持下一口氣換到3分。

臺南市6局上後段棒次幫忙多添1分，7局上回到前段棒次，鄭傑宇在一、三壘有人時敲出直擊全壘打牆的三壘安打，自己隨後也靠著下一棒鄭秉雄的高飛犧牲打回到本壘，這局臨去秋波的3分讓勝負再無懸念。

臺南市全隊合繳8支安打，3、4棒的「鄭氏雙雄」各有2安，總教練許宸頊點出，自家中心棒次擊球能力都不錯，長打和得點圈攻擊能力出色，尤其鄭傑宇國小拿過全壘打獎，是重點培養的攻擊手之一，「基本上只要他在打擊區都會給綠燈，擊球強度和對變化球的掌握都不錯。」許宸頊認為從那支三壘安打就能看出實力，「這比賽的球棒彈性係數有下修，還能在標準球場打出遠距離，有一定能力。」

鄭傑宇表示還沒有在標準球場扛出牆過，今天打出去覺得有機會開轟，「看到球一直飛，後來發現打在牆上就全力衝刺。」對長打有信心的他，欣賞的偶像正是同為角落內野手的日職強打村上宗隆。

鄭秉雄和鄭傑宇從國小就是隊友，笑說長打比不過這位多年同窗，「我只求穩定輸出，幫球隊贏就好。」其實此役他也有1支二壘安打，但坦言前一場打不好，多虧教練幫忙開導，「他們說不用把壓力放在身上，喜歡就打，不要想太多，單純一點。」

臺南市「鄭氏雙雄」鄭傑宇（左）和鄭秉雄都是具有長打的中心打者。（台灣世界少棒聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法