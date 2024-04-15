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MLB》水原一平案即將畫下尾聲? 美媒曝大聯盟有望與大谷翔平面談

2024/04/15 20:55

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平前任翻譯水原一平涉及1600萬美元的巨大竊案，隨著水原一平遭到聯邦調查局起訴並自首，大聯盟預計很快便會宣布大谷翔平的清白。

自首爾開幕戰後爆發的水原一平案至今已經過了快一個月，隨著案情逐漸被釐清，幾乎可以確定大谷翔平沒有參與任何運動博弈，是這起鉅額竊案的最大受害者。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）表示，待聯邦調查完成後，大聯盟預計很快就會與大谷翔平進行面談，並澄清大谷翔平沒有任何不恰當的行為。

南丁格爾表示，大谷翔平看起來只因為擇友不慎，還有對財務狀況太過天真感到內疚。另一方面，水原一平有可能被大聯盟終身禁賽。

水原一平近期被指控竊取大谷翔平帳戶中的1600萬來填補他的賭債，遭美國聯邦檢察官以銀行詐欺罪名起訴，水原一平選擇自首，同時被要求不得聯繫大谷翔平，並立即接受賭博成癮的治療。大谷翔平在水原自首後表示自己將會專心於棒球。

本季大谷翔平為道奇隊出賽18場，敲出4轟，進帳10分打點，打擊率3成38，攻擊指數1.048，由於手肘傷勢本季不會投球的他，有望寫下打者生涯新高紀錄。

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