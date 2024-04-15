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MLB》424次救援成功驚險到手 紅襪簡森瘋狂抱怨聯盟用球品質

2024/04/15 21:40

紅襪終結者簡森。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）在今天9局驚險關門成功，幫助球隊以5：4擊敗天使，但賽後他卻公開抱怨聯盟用球的品質不佳。

簡森在9局球隊5：3領先時登板，不過他先是砸中天使歐哈皮（Logan O'Hoppe）後被莫尼亞克（Mickey Moniak）敲安，接著再對尼托（Zach Neto）投出四壞保送形成滿壘，被倫登（Anthony Rendon）敲出高飛犧牲打掉分後回穩連續K掉倫吉佛（Luis Rengifo）、與楚奧特（Mike Trout）才化解危機，收下生涯第424次救援成功。

賽後簡森直批官方用球品質不佳：「我不知道。我只希望我們可以有品質更好的球。這就是我要說的。這很令人尷尬。」、「當然，投手不能使用非法物質。很棒，這我同意。但好歹磨一下球吧。我理解現在我們正試著讓打者有更好的機會可以進攻，我們也了解，你現在不能做太多牽制，現在有投球時鐘，我們也明白。但至少給我們一些好的球，品質好的球，才能讓我丟出好球。這就是我想要說的。」

在今天的比賽當中，簡森的控球狀態非常不好，25顆球只有11顆是好球。簡森表示，在氣溫低，風又大的情況下拿到沒有磨好的球：「我不知道球會跑到哪去。」簡森直言，自己沒有那麼容易砸到人，也沒有那麼容易丟這麼多壞球。「我開始感到沮喪並暴怒以至於到了某個時間點，我不在乎所有的壞球判決。我就只是一直丟，直到出現好球，這太殘酷了。」

簡森是近期第二位公開抱怨聯盟用球品質的好手，在本月初光芒終結者費班克斯（Pete Fairbanks）也曾批評過用球的問題，他在當地時間4月5日對洛磯一戰，單場連續投出3次四壞保送後就被換下場，接替他的隊友亞當（Jason Adam）在投出三振後被敲再見滿貫砲，費班克斯留在壘上的3分全部都被送回來。

當時費班克斯表示，聯盟提供的球品質每顆都不統一，「太可怕了。你們可以幫我全部用大寫寫下來，可怕（HORRIBLE）。」

簡森指出，「我認為聯盟可以做得更好。那就是好好地磨球。這爛透了，我不想要成為一個整天丟壞球的人。我有一顆特殊的球種，就是卡特球。但如果球像珍珠一樣（指球太滑），我就沒有辦法把球握好。松香袋跟以前比也不太一樣，這真的很艱難。這就是我想要說的。」

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