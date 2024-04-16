MiLB》大谷翔平帶來巨大影響！ 大都會二刀流表現亮眼（影音）

大都會二刀流選手麥克萊恩。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會二刀流麥克萊恩（Nolan McLean），在小聯盟高階1A開季表現精采，目前11打數已經敲出2轟，並有3.1局無失分的表現。

麥克萊恩是大都會去年第3輪91順位選進的二刀流球員，現年22歲的他今年在高階1A先發1場，主投3.1局送出2次三振，投出1次四壞保送與2次觸身球保送，被打3支安打沒有失分，防禦率為0。

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打擊區上，麥克萊恩出賽3場，共11打數敲出3支安打，有2發全壘打與1支二壘安打，攻擊指數高達1.182，不過他每場比賽都吞下至少2次三振，累積7K。

在去年9月大都會的訪問當中，麥克萊恩提到，大谷翔平對二刀流帶來很巨大的影響，因為他讓很多人期待在大聯盟完成二刀流這件事是可能的。麥克萊恩提到，有很多人像他一樣從小都是以二刀流身分打球，而他總有一天想成為一名棒球員，不僅只是一名投手或一名打者。

先前的球探報告指出，麥可萊恩的投球造詣比他的打擊還要好，不過大都會還不急著讓他專心走在單一道路上，而是持續往二刀流方向發展。

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