MiLB》大谷翔平帶來巨大影響！ 大都會二刀流表現亮眼（影音）

大都會二刀流選手麥克萊恩。(圖片取自X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會二刀流麥克萊恩(Nolan McLean),在小聯盟高階1A開季表現精采,目前11打數已經敲出2轟,並有3.1局無失分的表現。

麥克萊恩是大都會去年第3輪91順位選進的二刀流球員,現年22歲的他今年在高階1A先發1場,主投3.1局送出2次三振,投出1次四壞保送與2次觸身球保送,被打3支安打沒有失分,防禦率為0。

打擊區上,麥克萊恩出賽3場,共11打數敲出3支安打,有2發全壘打與1支二壘安打,攻擊指數高達1.182,不過他每場比賽都吞下至少2次三振,累積7K。

Nolan McLean falls to a knee, but still manages to show light-tower power!@BKCyclones | @Mets | @MetsPlayerDev pic.twitter.com/4UCfLjuiBn