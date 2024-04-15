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NBA》艾倫獲4年7000萬續約！ 太陽下季豪華稅預計破億美元

2024/04/15 22:24

艾倫獲得太陽4年7000萬美元續約。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽在今天以西部第6種子身分晉級季後賽，而本賽季表現優異的大功臣艾倫（Grayson Allen）也獲得太陽4年7000萬美元（約新台幣22.7億）續約。

艾倫在去年球季太陽、拓荒者與公鹿的三方交易案從公鹿轉隊至太陽，本賽季他展現驚人的三分神射，繳出生涯最佳的賽季，包含13.4分、46.1%三分命中率、3.1次助攻、3.9記籃板，以及73場出賽與平均33.5分鐘上場時間，都創下生涯新高。

本賽季艾倫的三分命中率高達46.1%，不僅只是生涯新高，同時也是聯盟第一。此外本季艾倫共有7場比賽投進8記三分球，寫下隊史新猷，且在本季僅落後給勇士柯瑞（Stephen Curry）1場。艾倫賽季205記三分球則追平隊史第二高的紀錄。

在太陽例行賽的最後一場比賽結束後，艾倫順利獲得太陽4年7000萬美元續約，同時該張合約還附有球員選擇權。

報導指出，艾倫簽約將讓老闆伊許比亞（Mat Ishbia）支付高額的豪華稅，合約第一年艾倫的薪水為1560萬美元，這將讓太陽支付7900萬美元的稅金，2024-25賽季太陽預期薪資來到2.06億美元，豪華稅高達1.04億美元（約新台幣33.7億），是全聯盟最高。

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