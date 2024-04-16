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網球》納達爾是紅土終極挑戰！蒙地卡羅三冠王西西帕斯這麼說

2024/04/16 07:02

西西帕斯。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕千呼萬喚始出來！西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天即將在巴塞隆納男網賽重出江湖，儘管這位屆退老將飽受傷勢困擾，甫於蒙地卡羅大師賽三度封王的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）直言，前輩依舊是「紅土球場上的終極挑戰」。

「如果我們在巴塞隆納決賽中看到納達爾，我不會感到驚訝，因為這是他多年來不斷在做的事。」世界男單排名回升至第7的西西帕斯，在ATP 500等級的巴塞隆納排第5種子，首輪免戰直接晉級32強，這位單手反拍且擅長紅土作戰的希臘人氣球星直言，37歲的納達爾寶刀未老，強大競爭力絕不容小覷。

「他所擁有的就是這種高度競爭力和激情四射的網球，當他進入外界看來勢不可擋的狀態，我認為他會是紅土上的終極挑戰。」西西帕斯強調，納達爾雖處職業生涯末期，反而擁有前所未有的豐富經驗，尤其這位創巴塞隆納賽史紀錄的12冠贏家，曾兩度決賽擊敗西西帕斯。

已經表態參戰的納達爾，首輪迎戰21歲義大利新星科博利（Flavio Cobolli） ，若開胡次輪強碰澳洲第4種子德米納爾（Alex de Minaur）。納達爾自今年元月布里斯本復出又受傷後，已經接連退出多項大賽，這也將是他自2022年贏得第14座法國公開賽冠軍後的首場紅土賽事。

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