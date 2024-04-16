MLB》痛！暫居全壘打王的紅襪歐尼爾與隊友相撞受傷 還縫了8針

紅襪歐尼爾（左）與德弗斯（右）發生相撞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場與守護者之戰，以7轟暫居美聯全壘打王的歐尼爾（Tyler O'Neill）在守備時不慎與隊友德弗斯（Rafael Devers）相撞，導致歐尼爾被迫退場治療。紅襪終場以0比6慘遭守護者完封。紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，歐尼爾的左眼附近縫了8針，他與德弗斯都會接受腦震盪檢查。

此戰第7局上，守護者佛羅里歐（Estevan Florial）敲三、游後方的內野飛球，紅襪隊三壘手德弗斯、左外野手歐尼爾都準備要接球，未料德弗斯接到球後卻與歐尼爾發生頭部相撞，兩人雙雙倒地。紅襪隊訓練員與柯拉都跑到場上關心兩人傷勢。歐尼爾拿毛巾摀著臉，德弗斯能自行走回休息室。

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紅襪歐尼爾（左）與隊友相撞受傷。（今日美國）

「他有很大的傷口。」柯拉談到歐尼爾的傷勢時表示，「他縫了8針，他正在接受腦震盪檢查，希望一切安好。」柯拉也說，德弗斯感覺很好，但他也會去接受腦震盪檢查。

前6局打完兩隊戰成0比0平手，守護者第7局靠布利南（Will Brennan）敲代打兩分砲，打破平手僵局。守護者在第8局、第9局各拿2分，加上4名投手聯手封鎖紅襪打線，只讓對手敲3支安打，守護者收下2連勝；日籍好手吉田正尚全場4打數沒有敲安，吞下1次三振，賽後打擊率為2成37。

此外，由於今天是歷史悠久的波士頓馬拉松賽事，紅襪隊與守護者之戰於當地時間上午11點13分開打。

Here’s the full video of the collision between Rafael Devers and Tyler O’Neill…



O’Neill is coming out of the game. pic.twitter.com/vGcsScMJRs — Tyler Milliken ⚾️ （@tylermilliken_） April 15, 2024

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