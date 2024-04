MLB》痛！暫居全壘打王的紅襪歐尼爾與隊友相撞受傷 還縫了8針

紅襪歐尼爾(左)與德弗斯(右)發生相撞。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今天在主場與守護者之戰,以7轟暫居美聯全壘打王的歐尼爾(Tyler O'Neill)在守備時不慎與隊友德弗斯(Rafael Devers)相撞,導致歐尼爾被迫退場治療。紅襪終場以0比6慘遭守護者完封。紅襪隊總教練柯拉(Alex Cora)表示,歐尼爾的左眼附近縫了8針,他與德弗斯都會接受腦震盪檢查。

此戰第7局上,守護者佛羅里歐(Estevan Florial)敲三、游後方的內野飛球,紅襪隊三壘手德弗斯、左外野手歐尼爾都準備要接球,未料德弗斯接到球後卻與歐尼爾發生頭部相撞,兩人雙雙倒地。紅襪隊訓練員與柯拉都跑到場上關心兩人傷勢。歐尼爾拿毛巾摀著臉,德弗斯能自行走回休息室。

紅襪歐尼爾(左)與隊友相撞受傷。(今日美國)

「他有很大的傷口。」柯拉談到歐尼爾的傷勢時表示,「他縫了8針,他正在接受腦震盪檢查,希望一切安好。」柯拉也說,德弗斯感覺很好,但他也會去接受腦震盪檢查。

前6局打完兩隊戰成0比0平手,守護者第7局靠布利南(Will Brennan)敲代打兩分砲,打破平手僵局。守護者在第8局、第9局各拿2分,加上4名投手聯手封鎖紅襪打線,只讓對手敲3支安打,守護者收下2連勝;日籍好手吉田正尚全場4打數沒有敲安,吞下1次三振,賽後打擊率為2成37。

此外,由於今天是歷史悠久的波士頓馬拉松賽事,紅襪隊與守護者之戰於當地時間上午11點13分開打。

Here’s the full video of the collision between Rafael Devers and Tyler O’Neill…



O’Neill is coming out of the game. pic.twitter.com/vGcsScMJRs