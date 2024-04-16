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MLB》爆水原早就在做「見不得人的事」！道奇強投稱隊友全相信大谷

2024/04/16 08:18

水原一平與大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平前翻譯水原一平涉及1600萬美元巨大竊案，而隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近期也在節目上表示，隊內所有人都相信大谷，更加碼爆料，在醜聞爆發前，水原早就在做「見不得人的事」。

葛拉斯諾在「The Chris Rose Rotation」節目中表示，隊友在事件爆發後，都對大谷表達支持，「我們全力挺他，我只是認為，相處在這個球團裡，我們立刻就知道他（大谷）和此事無關。他做的第一件事就是，『拿走我的手機，去弄清楚』。」

不僅如此，葛拉斯諾還接著爆料，「我們都知道一平早就在做一些見不得人的勾當，所以其實大谷看起來也沒有非常有壓力，我想當你自己問心無愧，剩下的就只是需要時間讓他們去查明真相。」

這起涉及非法賭博與盜竊的案件，隨著水原一平遭到聯邦調查局起訴並自首，大聯盟預計很快便會宣布大谷翔平的清白。葛拉斯諾也表示，「看起來他（大谷）沒有因此心神不寧，我很高興事態終於明朗，所以他可以保持專注。我相信他一整年都會被問這些問題，但他會應對得很好。」

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