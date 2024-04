MLB》爆水原早就在做「見不得人的事」！道奇強投稱隊友全相信大谷

水原一平與大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平前翻譯水原一平涉及1600萬美元巨大竊案,而隊友葛拉斯諾(Tyler Glasnow)近期也在節目上表示,隊內所有人都相信大谷,更加碼爆料,在醜聞爆發前,水原早就在做「見不得人的事」。

葛拉斯諾在「The Chris Rose Rotation」節目中表示,隊友在事件爆發後,都對大谷表達支持,「我們全力挺他,我只是認為,相處在這個球團裡,我們立刻就知道他(大谷)和此事無關。他做的第一件事就是,『拿走我的手機,去弄清楚』。」

不僅如此,葛拉斯諾還接著爆料,「我們都知道一平早就在做一些見不得人的勾當,所以其實大谷看起來也沒有非常有壓力,我想當你自己問心無愧,剩下的就只是需要時間讓他們去查明真相。」

這起涉及非法賭博與盜竊的案件,隨著水原一平遭到聯邦調查局起訴並自首,大聯盟預計很快便會宣布大谷翔平的清白。葛拉斯諾也表示,「看起來他(大谷)沒有因此心神不寧,我很高興事態終於明朗,所以他可以保持專注。我相信他一整年都會被問這些問題,但他會應對得很好。」

