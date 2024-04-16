MLB》讓水原獲「最高權力」而出事？ 美媒點出大谷團隊的問題

大谷翔平（左）與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平涉及非法簽賭案，美國媒體《華爾街日報》撰文分析，大谷CAA經紀團隊沒有預料到整個團隊會被一個人破壞，如今CAA經紀團隊要重組大谷團隊。

美國聯邦檢察官日前以銀行詐欺罪名起訴水原，起訴書中揭露許多細節，包含水原欠了約4000萬美元的賭債，更從大谷的帳戶竊走逾1600萬美元（約新台幣5.2億）。

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起訴書也提到，大谷的經紀團隊沒有人會說日語，經紀人巴雷羅（Nez Balelo）、財務顧問和會計曾透過水原要求大谷授權得知這個帳戶的相關訊息，但遭水原以該帳戶是私人帳號為由，拒絕讓大谷團隊得知金流動向。

大谷翔平（中）、經紀人巴雷羅（左）、與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，法新社）

《華爾街日報》記者艾德勒（Lindsey Adler）撰文指出，CAA經紀團隊向大谷承諾提供全方面的支援，包含一名簿記員、一名財務經理、一名會計師、一名專門為他個人品牌做運動行銷的專家、還有一名主要經紀人，這個主意是要讓大谷「完全自由發展」，但CAA團隊沒有預料到，整個結構如此輕易地被一個人破壞。

該文提到，在這個「保護堡壘」中，最薄弱的環節是大谷多年的翻譯，在大谷的世界裡，水原被賦予最高權力，他不僅是大谷與隊友、教練和媒體關係的聯絡人，還成為「在CAA相關事務上，大谷的實際發言人。」

根據起訴書指出，巴雷羅並沒有與大谷直接交談，或是與大谷定期傳訊息，相反地，巴雷羅是透過水原一平來傳遞訊息給大谷。

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