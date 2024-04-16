晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

MLB》讓水原獲「最高權力」而出事？ 美媒點出大谷團隊的問題

2024/04/16 08:58

大谷翔平（左）與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平涉及非法簽賭案，美國媒體《華爾街日報》撰文分析，大谷CAA經紀團隊沒有預料到整個團隊會被一個人破壞，如今CAA經紀團隊要重組大谷團隊。

美國聯邦檢察官日前以銀行詐欺罪名起訴水原，起訴書中揭露許多細節，包含水原欠了約4000萬美元的賭債，更從大谷的帳戶竊走逾1600萬美元（約新台幣5.2億）。

起訴書也提到，大谷的經紀團隊沒有人會說日語，經紀人巴雷羅（Nez Balelo）、財務顧問和會計曾透過水原要求大谷授權得知這個帳戶的相關訊息，但遭水原以該帳戶是私人帳號為由，拒絕讓大谷團隊得知金流動向。

大谷翔平（中）、經紀人巴雷羅（左）、與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，法新社）

《華爾街日報》記者艾德勒（Lindsey Adler）撰文指出，CAA經紀團隊向大谷承諾提供全方面的支援，包含一名簿記員、一名財務經理、一名會計師、一名專門為他個人品牌做運動行銷的專家、還有一名主要經紀人，這個主意是要讓大谷「完全自由發展」，但CAA團隊沒有預料到，整個結構如此輕易地被一個人破壞。

該文提到，在這個「保護堡壘」中，最薄弱的環節是大谷多年的翻譯，在大谷的世界裡，水原被賦予最高權力，他不僅是大谷與隊友、教練和媒體關係的聯絡人，還成為「在CAA相關事務上，大谷的實際發言人。」

根據起訴書指出，巴雷羅並沒有與大谷直接交談，或是與大谷定期傳訊息，相反地，巴雷羅是透過水原一平來傳遞訊息給大谷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。