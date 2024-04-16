WNBA》超新星步入職業 狂熱用狀元籤選進克拉克

克拉克（左）成為今年WNBA選秀狀元。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期在美國籃壇掀起一陣旋風、並且打破NCAA大學總得分紀錄的克拉克（Caitlin Clark）正式成為職業球員，稍早在今年WNBA的選秀中，印第安納狂熱（Indiana Fever）用狀元籤選進了克拉克。

克拉克被譽為近年最強女籃球員，美國《雅虎體育》甚至稱讚她是近年愛荷華大學不分男女最佳球員，大學生涯平均繳出31.6分8.9助攻，兩項數據都為全美第一，在結束了大學生涯後就確立要前進職業，而今她也以WNBA狀元之姿加入印第安納狂熱。

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克拉克除了擁有一身好球技外，她的存在也徹底改變了女籃，讓更多人投入關注，今年三月瘋冠軍賽克拉克率領愛荷華大學對上南卡羅來納大學，吸引了創紀錄的1870萬觀眾觀看，最高峰曾觸及2400萬，是2019年以來所有籃球項目的最高收視紀錄，同時觀看數比同年男籃冠軍賽還高，史上第一次發生。

印第安納狂熱近年戰績不佳，長年處於聯盟後段班，上次進入季後賽已經是2016年的事情，隨著克拉克加盟，外界也將眼光放到這支球隊上，新賽季WNBA狂熱40場例行賽，其中36場將會是全國轉播。

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