MLB》洋基火球男創史上第2人尷尬紀錄 條紋軍不敵藍鳥吞2連敗

吉爾。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場踢館藍鳥，先發投手吉爾（Luis Gil）此役控球陷入亂流，單場投出7次四壞保送；而洋基打線全場也受到藍鳥投手群壓制，終場1：3輸球，吞下本季首次的2連敗。

火球男吉爾開賽就送出2次四壞保送，雖然自己將一壘跑者牽制出局度過危機，但2局下他被首棒打者敲出二壘安打，接著開始找不到好球帶，連續送出3次四壞保送失掉1分，儘管接下來飆出三振，但他又發生暴投，再免費奉送藍鳥1分。

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3局下吉爾開局又被敲安，但他接連投出2次三振，結果還是被藍鳥重砲柯克（Alejandro Kirk）敲出二壘安打再丟1分。4局下他是他今天唯一三上三下的半局，還送出2次三振。5局下他又投出2次四壞保送，所幸中間製造小畢歇特（Bo Bichette）雙殺打，沒有失分，也結束今天投球任務。

吉爾此役投5局用99球只有51顆好球，被敲3支安打，投出6次三振，但也出現多達7次四壞保送，失掉3分全是自責分，賽後防禦率3.86。根據《Sportsnet Stats》指出，吉爾成為史上第2位對藍鳥投出至少2場超過7次保送的投手，上一次是在2021年9月7日，而第一位則是1981、1982年效力釀酒人的武科維奇（Pete Vuckovich）。

而洋基打線僅在2局上靠著托瑞斯（Gleyber Torres）、維杜戈（Alex Verdugo）與O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）連續3支一壘安打攻下1分，而團隊更是僅出現4支安打，另外1安由沃爾普（Anthony Volpe）擊出。最終藍鳥在先發投手巴西特（Chris Bassitt）6.1局失1分好投，加上牛棚梅薩（Tim Mayza）、C.格林（Chad Green）與Y.賈西亞（Yimi García）聯合壓制下，以1：3吞敗。

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