奧運男籃》誰是美國夢幻隊最後一位「復仇者」？ 名記者點名這5人

由左至右，雷納德、P.喬治、班切羅、布里吉斯與布朗森。

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕稍早《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）與瓦登（Joe Vardon）已經公布了美國奧運男籃12人名單中的11人，至於最後一位人選是誰也備受關注。對此查拉尼亞透露1位主要候選人，以及其他4位人選。

先前公布的11人，包含「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）。

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查拉尼亞報導，據消息人士指出，美國隊12名單當中最後一個名額，最主要的候選人是快艇巨星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），其他候選人還包含P.喬治（Paul George）、班切羅（Paolo Banchero）、布里吉斯（Mikal Bridges）與布朗森（Jalen Brunson）。

美國男籃為了雪恥去年世界盃只拿到第4名，如今由勇士主帥柯爾（Steve Kerr）領軍的美國「夢幻隊」將征戰巴黎奧運，被外界戲稱是「復仇者聯盟」。報導指出，奧運訓練營將於美國時間7月5日在拉斯維加斯展開，美國隊第一場比賽將是在7月28日，根據消息人士透露，美國隊球員很快就會開始參加奧運宣傳活動。

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