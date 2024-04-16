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奧運男籃》進軍巴黎奧運 詹皇成夢幻隊史上最老選手

2024/04/16 09:55

詹皇入選奧運男籃，成為夢幻隊史上最老選手。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國籃協稍早公佈今年巴黎奧運的11人名單，湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以39歲高齡再度入選，寫下了美國男籃最老球員的紀錄。

詹姆斯以39歲的年紀再度入選美國男籃奧運，屆時如果沒有退出順利出戰的話，他將成為「夢幻隊」史上最老的球員，打破2002年由「大嘴」米勒（Reggie Miller）保持的37歲紀錄。

過去詹姆斯參加過3屆奧運，分別是2004年、2008年、以及2012年，除了2004年奪下銅牌外，後兩屆皆順利奪金。

目前美國籃協僅公佈了11人名單，包含了柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo），目前消息指出，最後一人會在雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）、班切羅（Paolo Banchero）、布里吉斯（Mikal Bridges）與布朗森（Jalen Brunson）5人之中選出。

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