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MLB》「神鱒」大號逆轉彈、78億球星倫登猛打賞 天使擊退光芒

2024/04/16 10:04

天使球星「神鱒」楚奧特開轟。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天改打第二棒，他在第8局擊出超前兩分砲，幫助球隊在該局打進5分大局，天使最後在客場以7比3逆轉擊敗光芒。天使中止2連敗，目前戰績8勝8敗，勝率重回五成。光芒戰績則是9勝8敗。

此戰前7局打完天使隊以0比1落後，第8局楚奧特轟出逆轉兩分砲，這一轟的飛行距離為430英尺之遠，擊球初速為111.6英里。接著天使捕手泰斯（Matt Thaiss）在滿壘時擊出清壘二壘安打，幫助天使隊在第8局灌進5分。

光芒隊在8局下靠拉米瑞茲（Harold Ramirez）的兩分砲追至2分差，但9局上天使沃德（Taylor Ward）也回敬一發兩分彈追加保險分。天使最後贏得比賽。

天使全場有13支安打，楚奧特、泰斯、沃德各有一發全壘打，其中楚奧特以7轟與紅襪歐尼爾（Tyler O'Neill）並列美聯全壘打王，沃德以19分打點暫居美聯打點王。

2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元）的天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon），今天交出3安猛打賞，賽後打擊率為2成63。

天使投手賈西亞（Luis Garcia）後援1局無失分首本季首勝。光芒投手梅頓（Phil Maton）後援1局失5分，吞本季首敗，也是今年首次砸鍋。

天使沃德擊出兩分砲。（今日美國）

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