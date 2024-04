MLB》「神鱒」大號逆轉彈、78億球星倫登猛打賞 天使擊退光芒

天使球星「神鱒」楚奧特開轟。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今天改打第二棒,他在第8局擊出超前兩分砲,幫助球隊在該局打進5分大局,天使最後在客場以7比3逆轉擊敗光芒。天使中止2連敗,目前戰績8勝8敗,勝率重回五成。光芒戰績則是9勝8敗。

此戰前7局打完天使隊以0比1落後,第8局楚奧特轟出逆轉兩分砲,這一轟的飛行距離為430英尺之遠,擊球初速為111.6英里。接著天使捕手泰斯(Matt Thaiss)在滿壘時擊出清壘二壘安打,幫助天使隊在第8局灌進5分。

請繼續往下閱讀...

光芒隊在8局下靠拉米瑞茲(Harold Ramirez)的兩分砲追至2分差,但9局上天使沃德(Taylor Ward)也回敬一發兩分彈追加保險分。天使最後贏得比賽。

天使全場有13支安打,楚奧特、泰斯、沃德各有一發全壘打,其中楚奧特以7轟與紅襪歐尼爾(Tyler O'Neill)並列美聯全壘打王,沃德以19分打點暫居美聯打點王。

2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約(約新台幣78億元)的天使明星三壘手倫登(Anthony Rendon),今天交出3安猛打賞,賽後打擊率為2成63。

天使投手賈西亞(Luis Garcia)後援1局無失分首本季首勝。光芒投手梅頓(Phil Maton)後援1局失5分,吞本季首敗,也是今年首次砸鍋。

“It is high! It is far! It is gone!”



Angels broadcaster Wayne Randazzo with a nod to John Sterling on this Mike Trout home run call pic.twitter.com/c0XVQ7sto7