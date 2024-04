MLB》詭異調度！讓先發投手弗里蘭代跑卻受傷 洛磯最後還輸球

洛磯投手弗里蘭代跑受傷。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天在客場碰上費城人,第9局洛磯做出罕見調度,讓擔任先發投手的左投弗里蘭(Kyle Freeland)代跑,結果他在衝本壘時,不慎撞傷右肩。洛磯最後在延長賽第10局以1比2輸球。

此戰前8局打完雙方戰成1比1平手,洛磯捕手狄亞茲(Elias Diaz)在第9局上2出局時敲二壘安打,這時洛磯竟換上弗里蘭代跑二壘。接著費城人投手霍夫曼(Jeff Hoffman)發生暴投,讓弗里蘭上到三壘。

洛磯打者瓊斯(Nolan Jones)獲得敬遠,讓洛磯有著一、三壘有人的得分機會。這時霍夫曼投球提前落地,費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)第一時間沒有接到球,弗里蘭立即往本壘衝,但瑞爾穆托立即起身找到球、並傳給補位的霍夫曼,讓弗里蘭被觸殺在本壘前。而弗里蘭因與對手發生碰撞,造成右肩受傷,最後也退場接受治療。

洛磯投手弗里蘭(右)代跑受傷。(今日美國)

費城人在延長賽第10局靠帕什(Cristian Pache)的再見安打氣走洛磯。而輸球的洛磯不但吞3連敗,開季戰績4勝13敗排國家聯盟西區墊底。

弗里蘭今年開季前兩場各投2.1局失10分、3.1局失7分,近兩場先發則是投滿5局,本季先發4場就吞3敗,首勝尚未開張,防禦率高達13.21,共投15.2局被敲32安,失掉25分有23分為自責,被打擊率高達4成16,每局被上壘率是偏高的2.55。

洛磯隊目前人手短缺,明星一壘手布萊恩(Kris Bryant)背部僵硬缺陣,二壘手羅傑斯(Brendan Rodgers)則是感冒。

