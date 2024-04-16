MLB》詭異調度！讓先發投手弗里蘭代跑卻受傷 洛磯最後還輸球

洛磯投手弗里蘭代跑受傷。（今日美國）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在客場碰上費城人，第9局洛磯做出罕見調度，讓擔任先發投手的左投弗里蘭（Kyle Freeland）代跑，結果他在衝本壘時，不慎撞傷右肩。洛磯最後在延長賽第10局以1比2輸球。
此戰前8局打完雙方戰成1比1平手，洛磯捕手狄亞茲（Elias Diaz）在第9局上2出局時敲二壘安打，這時洛磯竟換上弗里蘭代跑二壘。接著費城人投手霍夫曼（Jeff Hoffman）發生暴投，讓弗里蘭上到三壘。
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洛磯打者瓊斯（Nolan Jones）獲得敬遠，讓洛磯有著一、三壘有人的得分機會。這時霍夫曼投球提前落地，費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第一時間沒有接到球，弗里蘭立即往本壘衝，但瑞爾穆托立即起身找到球、並傳給補位的霍夫曼，讓弗里蘭被觸殺在本壘前。而弗里蘭因與對手發生碰撞，造成右肩受傷，最後也退場接受治療。
洛磯投手弗里蘭（右）代跑受傷。（今日美國）
費城人在延長賽第10局靠帕什（Cristian Pache）的再見安打氣走洛磯。而輸球的洛磯不但吞3連敗，開季戰績4勝13敗排國家聯盟西區墊底。
弗里蘭今年開季前兩場各投2.1局失10分、3.1局失7分，近兩場先發則是投滿5局，本季先發4場就吞3敗，首勝尚未開張，防禦率高達13.21，共投15.2局被敲32安，失掉25分有23分為自責，被打擊率高達4成16，每局被上壘率是偏高的2.55。
洛磯隊目前人手短缺，明星一壘手布萊恩（Kris Bryant）背部僵硬缺陣，二壘手羅傑斯（Brendan Rodgers）則是感冒。
The Rockies used pitcher Kyle Freeland as a pinch-runner for the go-ahead run in the ninth— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 16, 2024
He got thrown out at home and injured on the play, though he returned to the dugout shortly after. Hoping for the best for him! pic.twitter.com/EUDoA9n9QP