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MLB》30億明星守護神核爆！防禦率9.39、太空人戰績美聯倒數第2

2024/04/16 11:31

哈德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人主場迎戰勇士，太空人進入第9局以1：2落後，然而休季花5年9500萬美元（約30.9億新台幣）簽下的明星終結者哈德（Josh Hader）登板慘遭痛擊，一口氣暴丟4分，最終太空人無力反撲，以1：6敗給勇士。

太空人在9局上派上哈德投球，結果他一上場就保送杜瓦爾（Adam Duvall），又暴投讓他上到二壘。接著哈德遭到勇士機關槍打線狙擊，阿西亞（Orlando Arcia）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿爾比斯（Ozzie Albies）、萊利（Austin Riley）連續4支一壘安打，哈德失掉2分。

哈德接著三振掉歐森（Matt Olsen）後就退場，不過局面仍是1出局滿壘，太空人換上彼拉克（Brandon Bielak）救火，但仍被毆蘇納（Marcell Ozuna）敲出一壘安打，哈里斯（Michael Harris II）又擊出內野滾地球，勇士再進帳2分，這2分也要算在哈德頭上。

太空人9局下一度攻佔二壘，但最終無法追回分數，以1：6吞敗。哈德雖非此役敗投，也沒有救援失敗紀錄，但0.1局被敲4安狂丟4分的超慘成績，讓他本季防禦率飆高至9.39。而太空人輸球後，以6勝12敗持續在美聯西區敬陪末座，更在美聯倒數第2，僅勝過2勝14敗的白襪。

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