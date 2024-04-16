MLB》海盜火球男查普曼0.1局失3分吞首敗 還與主審爭吵被趕出場

After giving up a go-ahead double in the eighth, Aroldis Chapman got ejected for mouthing off to the home plate ump pic.twitter.com/1W89hcMIxV — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 16, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜36歲古巴籍火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天僅投0.1局掉3分，他還與主審抱怨好球帶遭到驅逐出場。海盜最後在客場以3比6敗給大都會，查普曼吞本季首敗。海盜隊目前戰績為11勝6敗，大都會則是以戰績8勝8敗、勝率重回五成。

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此戰前7局打完，兩隊戰成3比3平手。海盜隊在8局下派出查普曼後援，他先三振大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）後，下一棒的麥克尼爾（Jeff McNeil）靠不死三振上壘，接著史都華（DJ Stewart）獲得保送，大都會攻佔一、二壘。

該半局輪到大都會外野手巴德（Harrison Bader）打擊時，大都會發動雙盜壘後攻占二、三壘，巴德擊出左外野二壘安打帶有2分打點，查普曼這時找主審莫斯科索（Edwin Moscoso）抱怨好球帶，卻被驅逐出場。

海盜隊這時換康崔拉斯（Roansy Contreras）後援，巴德這時先盜上三壘，再靠野手選擇攻回1分，幫助大都會在第8局攻進3分。大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）第9局關門守成，最後贏得比賽。

查普曼只投0.1局被敲1安，失掉3分，賞2次三振（含1次不死三振），丟1次保送，賽後防禦率為4.76；大都會奧塔維諾（Adam Ottavino）後援1局無失分，收本季首勝。狄亞茲則是1局無失分，摘得今年第4次救援成功。

海盜查普曼。（資料照）

大都會巴德。（美聯社）

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