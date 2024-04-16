MLB》抗議罕見換投爭議遭驅逐 馬林魚主帥不解：太離譜了！

馬林魚總教練舒馬克（右）認為巨人換投超時抗議而被驅逐。（法新社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕開季至今只打出3勝、在國聯東區墊底的馬林魚，今天在主場面對巨人，終場3：4輸球吞下2連敗，而在這場只有1分差的比賽中還出現插曲，巨人8局下出現罕見的換投爭議，讓馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）上前與主審爭執，最終被驅逐出場。
事情發生在8局下，馬林魚兩出局一壘有人，此時更換代打戈登（Nick Gordon），而巨人也跟著換投，一開始走出牛棚的為羅傑斯（Taylor Rogers），不過走上投手丘前發現較要換的不是他，而是讓終結者多法爾（Camilo Doval）提前上班，最終主審同意巨人換上多法爾，馬林魚總教練舒馬克上場抗議。
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舒馬克發現換投問題後，立刻上前和主審爭論，不過並未立即被驅逐，是後來戈登打擊時舒馬克再度和主審爭執，才被驅逐出場。最終多法爾順利登板，投了1.1局送出2次三振，僅被擊出一支安打沒有失分，順利收下本季第2次救援成功。
賽後舒馬克解釋，他和裁判爭論的其實不是換投問題，而是認為巨人因為換錯人而導致換投超時，戈登上場打擊時應該自動記一個壞球，但主審卻多給了巨人換投時間，因此他要討個解釋。
舒馬克說，他不介意對方換錯投手反悔，以前也遇過類似的事情，但對方因此獲得了額外的換投時間，這才是問題所在，他不應該因為這樣被驅逐出場的，一切都太離譜了。
Umpires allowed the Giants to bring in Camilo Doval even though Tyler Rogers had mistakenly entered from the bullpen— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 16, 2024
Skip Schumaker got HEATED then came back out again moments later and got tossed pic.twitter.com/vQfxzwIC93