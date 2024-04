MLB》抗議罕見換投爭議遭驅逐 馬林魚主帥不解：太離譜了！

馬林魚總教練舒馬克(右)認為巨人換投超時抗議而被驅逐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕開季至今只打出3勝、在國聯東區墊底的馬林魚,今天在主場面對巨人,終場3:4輸球吞下2連敗,而在這場只有1分差的比賽中還出現插曲,巨人8局下出現罕見的換投爭議,讓馬林魚總教練舒馬克(Skip Schumaker)上前與主審爭執,最終被驅逐出場。

事情發生在8局下,馬林魚兩出局一壘有人,此時更換代打戈登(Nick Gordon),而巨人也跟著換投,一開始走出牛棚的為羅傑斯(Taylor Rogers),不過走上投手丘前發現較要換的不是他,而是讓終結者多法爾(Camilo Doval)提前上班,最終主審同意巨人換上多法爾,馬林魚總教練舒馬克上場抗議。

舒馬克發現換投問題後,立刻上前和主審爭論,不過並未立即被驅逐,是後來戈登打擊時舒馬克再度和主審爭執,才被驅逐出場。最終多法爾順利登板,投了1.1局送出2次三振,僅被擊出一支安打沒有失分,順利收下本季第2次救援成功。

賽後舒馬克解釋,他和裁判爭論的其實不是換投問題,而是認為巨人因為換錯人而導致換投超時,戈登上場打擊時應該自動記一個壞球,但主審卻多給了巨人換投時間,因此他要討個解釋。

舒馬克說,他不介意對方換錯投手反悔,以前也遇過類似的事情,但對方因此獲得了額外的換投時間,這才是問題所在,他不應該因為這樣被驅逐出場的,一切都太離譜了。

