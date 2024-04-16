MLB》慘！白襪開季16戰有6場遭完封 創相隔117年的難堪紀錄

白襪遭皇家完封。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今天以0比2遭到堪薩斯皇家完封，這是白襪隊本季第14敗、至今只拿2勝，排全大聯盟墊底。根據《美聯社》指出，白襪成為大聯盟相隔117年以來，再度有開季前16場中有6場遭對手完封的球隊。

白襪打線全場只出現4支安打，班尼泰迪（Andrew Benintendi）單場2安為最佳。但白襪全場只有休梅克（Braden Shewmake）上到二壘，休梅克是在第5局敲安並盜上二壘；白襪先發納斯特里尼（Nick Nastrini）主投5局失2分，吞本季首敗。

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皇家先發投手魯戈（Seth Lugo）今主投7局只被敲4安，沒有失分，送4次三振、丟1次保送，摘得本季第3勝，賽後防禦率僅1.05。皇家終結者麥克阿瑟（James McArthur）後援1局無失分，摘本季第3次救援成功。

皇家本季對戰白襪，至今取得5勝0敗的對戰成績。皇家開季打出11勝6敗的戰績居美聯中區第二，開季17戰只掉48分是全大聯盟最低。

白襪隊開季16場比賽合計只拿到34分是全大聯盟最差。白襪隊成為自1907年布魯克林超霸（洛杉磯道奇前身）以來，開季前16場中有6場遭對手完封的球隊。

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