晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！白襪開季16戰有6場遭完封 創相隔117年的難堪紀錄

2024/04/16 12:10

白襪遭皇家完封。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今天以0比2遭到堪薩斯皇家完封，這是白襪隊本季第14敗、至今只拿2勝，排全大聯盟墊底。根據《美聯社》指出，白襪成為大聯盟相隔117年以來，再度有開季前16場中有6場遭對手完封的球隊。

白襪打線全場只出現4支安打，班尼泰迪（Andrew Benintendi）單場2安為最佳。但白襪全場只有休梅克（Braden Shewmake）上到二壘，休梅克是在第5局敲安並盜上二壘；白襪先發納斯特里尼（Nick Nastrini）主投5局失2分，吞本季首敗。

皇家先發投手魯戈（Seth Lugo）今主投7局只被敲4安，沒有失分，送4次三振、丟1次保送，摘得本季第3勝，賽後防禦率僅1.05。皇家終結者麥克阿瑟（James McArthur）後援1局無失分，摘本季第3次救援成功。

皇家本季對戰白襪，至今取得5勝0敗的對戰成績。皇家開季打出11勝6敗的戰績居美聯中區第二，開季17戰只掉48分是全大聯盟最低。

白襪隊開季16場比賽合計只拿到34分是全大聯盟最差。白襪隊成為自1907年布魯克林超霸（洛杉磯道奇前身）以來，開季前16場中有6場遭對手完封的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。