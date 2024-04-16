全中運》台東代表隊今授旗 6項奪牌希望高

全中運台東代表隊今天授旗。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕參加113年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天上午由縣府教育處長蔡美瑤代表縣長饒慶鈴授旗後，將前往台北市參加比賽，今年參賽隊職員共有407人，共計參賽14種競賽項目。

今年全國中等學校運動會將於4月20日至25日一連6天在台北市立體育場暨各競賽場地舉行，教育處長蔡美瑤將台東縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝及任重道遠，在李正淼揮動縣旗下，所有選手一起高喊三聲口號振奮士氣。

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授旗後所有選手將以學校為單位自行前往臺北市參加各項比賽，今年參賽隊職員共有407人，共計參賽14種競賽項目，包括田徑、柔道、角力、舉重、游泳、桌球、射箭、射擊、擊劍、拳擊、自由車、跆拳道、體操競技及滑輪溜冰等，與來自全國各縣市高手同場競技。

教育處表示，今年有望奪牌項目又以柔道、舉重、田徑、滑輪溜冰、體操競技以及角力等被看好，尤其去年重新奪回團體冠軍的台東體中高男組柔道將尋求連霸紀錄，其它3組也誓言將冠軍奪回。另外台東高中高男（女）舉重、高男角力、台東體中高男組田徑、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚，希望20日展開的競賽能為台東及個人奪得更多榮譽。

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