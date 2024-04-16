晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷敲安+盜壘、強投葛拉斯諾掉6分 道奇吞近5戰第4敗

2024/04/16 12:51

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天在主場迎戰華盛頓國民，日本球星大谷翔平3打數1安、跑回2分，並跑出1次盜壘。道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只投5局失掉6分，道奇最後以4比6輸球，吞下近5敗第4敗。

葛拉斯諾開賽不穩，先是被國民開路先鋒阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲二壘安打，接著國民靠滾地球護送阿布拉姆斯上三壘，葛拉斯諾發生暴投，讓國民攻回1分。道奇隊1局下反攻，大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）連續安打，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打追平。道奇隊2局下靠泰勒（Chris Taylor）高飛犧牲打拿到超前1分。

不過，國民隊第3局靠阿布拉姆斯的陽春砲追平，接著蓋洛（Joey Gallo）敲適時二壘安打，讓國民單局拿2分超前比數。國民隊賈西亞（Luis García Jr.）在第5局擊出三分砲，擴大分差。

葛拉斯諾。（法新社）

大谷翔平在第6局靠妨礙打擊上壘，接著靠盜壘、加上對手暴投上三壘。接著史密斯敲滾地球護送大谷回來得分。道奇隊在第7局2出局有著一、二壘有人的得分機會，大谷敲中外野平飛球被接殺；而道奇馬恩西（Max Muncy）在第8局敲適時安追回1分，最後沒有攻勢，吞下敗仗。

大谷翔平全場3打數1安，跑回2分，並跑出本季第3次盜壘成功，吞1次三振，賽後打擊率為0.338。不過，大谷本季得點圈共16打數只敲1安，其打擊率僅0.063。

葛拉斯諾開季前4場先發合計只掉6分，但他今天主投5局被敲8安就失掉6分，包含挨了2轟，賞5次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率升至3.72。

國民24歲先發左投帕克（Mitchell Parker）今迎來大聯盟生涯首次先發，帕克主投5局失2分，被敲4安失2分，賞4次三振，摘得生涯大聯盟首勝。

大谷翔平。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。