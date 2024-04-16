MLB》大谷敲安+盜壘、強投葛拉斯諾掉6分 道奇吞近5戰第4敗

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天在主場迎戰華盛頓國民，日本球星大谷翔平3打數1安、跑回2分，並跑出1次盜壘。道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只投5局失掉6分，道奇最後以4比6輸球，吞下近5敗第4敗。

葛拉斯諾開賽不穩，先是被國民開路先鋒阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲二壘安打，接著國民靠滾地球護送阿布拉姆斯上三壘，葛拉斯諾發生暴投，讓國民攻回1分。道奇隊1局下反攻，大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）連續安打，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打追平。道奇隊2局下靠泰勒（Chris Taylor）高飛犧牲打拿到超前1分。

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不過，國民隊第3局靠阿布拉姆斯的陽春砲追平，接著蓋洛（Joey Gallo）敲適時二壘安打，讓國民單局拿2分超前比數。國民隊賈西亞（Luis García Jr.）在第5局擊出三分砲，擴大分差。

葛拉斯諾。（法新社）

大谷翔平在第6局靠妨礙打擊上壘，接著靠盜壘、加上對手暴投上三壘。接著史密斯敲滾地球護送大谷回來得分。道奇隊在第7局2出局有著一、二壘有人的得分機會，大谷敲中外野平飛球被接殺；而道奇馬恩西（Max Muncy）在第8局敲適時安追回1分，最後沒有攻勢，吞下敗仗。

大谷翔平全場3打數1安，跑回2分，並跑出本季第3次盜壘成功，吞1次三振，賽後打擊率為0.338。不過，大谷本季得點圈共16打數只敲1安，其打擊率僅0.063。

葛拉斯諾開季前4場先發合計只掉6分，但他今天主投5局被敲8安就失掉6分，包含挨了2轟，賞5次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率升至3.72。

國民24歲先發左投帕克（Mitchell Parker）今迎來大聯盟生涯首次先發，帕克主投5局失2分，被敲4安失2分，賞4次三振，摘得生涯大聯盟首勝。

大谷翔平。（美聯社）

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