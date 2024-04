MLB》派投手弗里蘭代跑卻在本壘前和對手相撞 洛磯教頭說明調度

洛磯投手弗里蘭第9局上場代跑,他在本壘前被觸殺。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天與費城人之戰,第9局洛磯罕見派先發投手弗里蘭(Kyle Freeland)代跑,他衝回本壘時與對手相撞,當下表情痛苦、並立即回休息室做檢查。洛磯最後在延長賽第10局以1比2輸球。洛磯隊官方表示,弗里蘭沒有嚴重傷勢。

此戰9局上,洛磯2出局攻占二壘,這時洛磯換弗里蘭代跑敲出二壘安打的捕手狄亞茲(Elias Díaz),費城人投手霍夫曼(Jeff Hoffman)發生暴投,讓弗里蘭上到三壘,接著霍夫曼敬遠瓊斯(Nolan Jones),讓洛磯攻占一、三壘。

輪到洛磯蒙特羅(Elehuris Montero)打擊時,霍夫曼投球提前落地,讓費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)第一時間沒有擋到球,弗里蘭立即往本壘衝,瑞爾穆托迅速起身往後跑撿球,並傳給補位的霍夫曼,讓弗里蘭在本壘前被觸殺,兩人在本壘前發生相撞,讓弗里蘭當下右肩感到不適,立即走回休息室做檢查。洛磯提出挑戰,但判決仍維持原判。

談到為何派弗里蘭代跑,洛磯總教練布雷克(Bud Black)表示,「我們努力要贏得這場比賽,Kyle是一名運動員,他能敲安、能跑,他是我們最快的球員之一。」

「對兩名投手來說,那是個很瘋狂的PLAY。」霍夫曼賽後說有與弗里蘭交談,相信他的友人沒有受傷,「我只是盡快去觸殺他,我們兩人是同時到(本壘)的。」

洛磯隊官網指出,弗里蘭曾在去年7月9日一次防守時,造成他的右肩脫臼,導致他下一場先發變成在該年7月28日。

弗里蘭本季先發4場,吞下3敗,防禦率是偏高的13.21,共投15.2局失掉25分有23分為自責,被打擊率為4成16,每局被上壘率為2.55。

洛磯隊目前人手短缺,包含星一壘手布萊恩(Kris Bryant)背部僵硬缺陣,二壘手羅傑斯(Brendan Rodgers)則是感冒。

