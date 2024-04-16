MLB》派投手弗里蘭代跑卻在本壘前和對手相撞 洛磯教頭說明調度

洛磯投手弗里蘭第9局上場代跑，他在本壘前被觸殺。（今日美國）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天與費城人之戰，第9局洛磯罕見派先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）代跑，他衝回本壘時與對手相撞，當下表情痛苦、並立即回休息室做檢查。洛磯最後在延長賽第10局以1比2輸球。洛磯隊官方表示，弗里蘭沒有嚴重傷勢。
此戰9局上，洛磯2出局攻占二壘，這時洛磯換弗里蘭代跑敲出二壘安打的捕手狄亞茲（Elias Díaz），費城人投手霍夫曼（Jeff Hoffman）發生暴投，讓弗里蘭上到三壘，接著霍夫曼敬遠瓊斯（Nolan Jones），讓洛磯攻占一、三壘。
請繼續往下閱讀...
輪到洛磯蒙特羅（Elehuris Montero）打擊時，霍夫曼投球提前落地，讓費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第一時間沒有擋到球，弗里蘭立即往本壘衝，瑞爾穆托迅速起身往後跑撿球，並傳給補位的霍夫曼，讓弗里蘭在本壘前被觸殺，兩人在本壘前發生相撞，讓弗里蘭當下右肩感到不適，立即走回休息室做檢查。洛磯提出挑戰，但判決仍維持原判。
洛磯投手弗里蘭第9局上場代跑，他在本壘前被觸殺。（今日美國）
談到為何派弗里蘭代跑，洛磯總教練布雷克（Bud Black）表示，「我們努力要贏得這場比賽，Kyle是一名運動員，他能敲安、能跑，他是我們最快的球員之一。」
「對兩名投手來說，那是個很瘋狂的PLAY。」霍夫曼賽後說有與弗里蘭交談，相信他的友人沒有受傷，「我只是盡快去觸殺他，我們兩人是同時到（本壘）的。」
洛磯隊官網指出，弗里蘭曾在去年7月9日一次防守時，造成他的右肩脫臼，導致他下一場先發變成在該年7月28日。
弗里蘭本季先發4場，吞下3敗，防禦率是偏高的13.21，共投15.2局失掉25分有23分為自責，被打擊率為4成16，每局被上壘率為2.55。
洛磯隊目前人手短缺，包含星一壘手布萊恩（Kris Bryant）背部僵硬缺陣，二壘手羅傑斯（Brendan Rodgers）則是感冒。
The Rockies used pitcher Kyle Freeland as a pinch-runner for the go-ahead run in the ninth— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 16, 2024
He got thrown out at home and injured on the play, though he returned to the dugout shortly after. Hoping for the best for him! pic.twitter.com/EUDoA9n9QP
洛磯投手弗里蘭第9局上場代跑，他在本壘前被觸殺。（法新社）