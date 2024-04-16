MLB》批索托不是洋基的「那個人」！紐媒：沒人要花195億看保送

索托。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基開季至今狀況火熱，戰績也暫居全大聯盟龍頭，休季交易來的天才強打索托（Juan Soto）表現絕佳，也是洋基火燙的關鍵之一。不過近日卻有紐約媒體人批評索托，還直言索托並非洋基要的「那個人」。

洋基日前在雙重賽橫掃守護者，索托也在第2戰中敲出本季第3轟，幫助洋基以8：2獲勝。賽後索托受訪時表示，「我只是盡力做好我的工作，我要做的就是設法多上壘，讓賈吉（Aaron Judge）發揮他的能力。當我能給造成對手傷害時，我也會這麼做，但這仍需要團隊合作，我們都是一起的。」

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不過紐約電台《WFAN》主持人里卡塔（Sal Licata）卻認為，如果索托想要發揮自己的潛力，並爭取到下一張大合約，他在球場上的心態必須改變，「索托的意思是，他的工作就是上壘然後其他的交給賈吉。我來告訴你，根本不是！」

「兄弟，你的工作不是選保送。你不會花5億或6億美元（約新台幣195億）只為了在關鍵打席選保送。」里卡塔直言，「他需要在某些地方發揮作用，我指的不是保送。如果我想在休季簽下他，這是我是否會給他6億美元的重要因素，我希望他成為球隊想要的『那個人』，而不是一個說自己的工作是為了賈吉上壘的人。」

索托本季仍是聯盟最好的打者之一，即便今天洋基以1：3不敵藍鳥、索托3打數0安打，僅選到1保送，但他賽後的打擊三圍依舊有328/.457/.516，攻擊指數0.973，累積3轟、15分打點。而洋基目前戰績12勝5敗，同樣也仍暫居大聯盟龍頭寶座。

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