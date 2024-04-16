棒球》難回大聯盟？前塞揚強投鮑爾墨聯首秀投3.2局掉4分 41歲卡諾狂敲4安

前塞揚強投鮑爾。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）本季轉戰墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico），今天在主場開幕戰面對金塔納羅奧老虎，鮑爾只投3.2局失4分3分自責無關勝敗，紅魔鬼隊最後以8比5贏球。

鮑爾此戰首局在2出局三壘有人時，被敲適時安打失掉1分。第3局鮑爾單局失3分，自己還發生一次傳球失誤。總計鮑爾今天先發只投3.2局用68球，被敲7安，失掉4分有3分自責，賞2次三振，賽後防禦率為7.36。

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紅魔鬼隊全場敲12支安打，前洋基8屆全明星二壘手卡諾（Robinson Cano）單場交出4安2打點的成績。

鮑爾因家暴案遭到大聯盟封殺，去年轉戰日職橫濱DeNA，鮑爾今年想再次重返大聯盟，甚至喊話願意領底薪，但仍沒有大聯盟球隊有興趣。鮑爾只好轉戰墨西哥紅魔鬼隊，預計會為球隊出賽5場比賽。

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