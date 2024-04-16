全中運》20日小巨蛋開幕 選手之夜藝人助陣

全中運賽代言人王齊麟（左起）、李洋、王冠閎及黃筱雯一起為全中運賽事所有選手加油。（記者林正堃攝）

〔記者何玉華／台北報導〕全國中等學校運動會經過12年再次回到台北市舉辦，將於4月20日至4月25日登場，估計參與的選手與隊職員、縣市團本部及裁判約有2萬3000人次參與；20日的開幕典禮將在台北小巨蛋舉行，緊接著舉辦的選手之夜，有藝人五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華等人助陣，台北市長蔣萬安今（16）公布大會主題曲MV「我們的主場」，歡迎來自全國的學生運動好手同場競技。

蔣萬安表示，全中運由游泳蝶王王冠閎、東京奧運羽球金牌王齊麟、李洋以及奧運拳擊銅牌得主黄筱雯4位國際級選手代言人，過去都是在全中運所孕育出來的好手，相信今年的全中運，一定有很多選手，未來會如同這4位代言人一樣站上國際舞臺，在亞運、奧運各個世界級運動賽場上爲國爭光。他也不忘宣傳2025雙北市界壯年運動會說，自己很熱愛運動，但沒有機會參與全中運，也沒有辦法登上亞奧運，但是他可以參加世壯運，鼓勵年滿30歲的民眾報名參加。

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教育局表示，全中運是培育青年選手邁向國際舞臺的重要賽會之一，也是全國6大綜合性體育賽事之一，大會主題曲「我們的主場」象徵著超越自我的追求和不放棄的信念，鼓勵全國選手以全中運為啟蒙，展現最佳體育精神；今年共有22項競賽種類，場地遍及雙北、桃園、臺中及宜蘭共5縣市，超過1.5萬選手爭奪3864面金、銀、銅牌。

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