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中職》澄清湖告別33年裁判生涯 資深裁判蘇建文退居幕後永續傳承

2024/04/16 14:34

蘇建文引退儀式。（中職提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕長達33年的裁判生涯，中華職棒聯盟資深裁判蘇建文將正式迎來引退，在今年的中職開幕戰進行第3381場，同時也是生涯最終場執法賽事，蘇建文的裁判生涯畫下完美句點，為感謝蘇建文裁判對中華職棒的長期付出，4月20日將在澄清湖棒球場賽前為蘇建文裁判舉辦引退儀式，未來將退居幕後，永續傳承經驗，培育更多新生代裁判投入中華職棒。20日內野進場的球迷可獲得「蘇建文資深裁判執法引退紀念證書」，限量3381張。另外，20日澄清湖賽事將使用蘇建文資深裁判引退限定比賽用球，以表示對蘇老師的感謝。

今年3月30日，中華職棒35年開幕戰，蘇建文裁判擔任三壘審，這是他生涯第3381場執法賽事，其中914場站主審，兩項數字皆為聯盟紀錄，蘇建文裁判當天賽後接受訪問時表示，最後一場執法真的有享受棒球的感覺，在做出最後一個判決時眼淚差點流下，內心相當感動。蘇建文裁判並非棒球科班出身，如今卻成為聯盟資深裁判，除了感謝聯盟的栽培，也感謝家人的支持，接下來轉換身份退居幕後，擔任聯盟副技術長一職，把自身經驗永續傳承給後輩，培養更多充滿熱忱的新血投入職棒，並協助二軍新生代裁判養成，繼續為職棒奉獻心力。

感謝蘇建文裁判為職棒的付出，4月20日在澄清湖棒球場的賽事，賽前將舉行引退儀式，蘇建文裁判也將擔任開球嘉賓，為本場賽事開出紀念好球，另外賽前特別邀請「神秘嘉賓」親自現身送上最誠摯的祝福，敬請期待！由中華職棒聯盟主辦，台鋼雄鷹球團協辦蘇建文裁判引退儀式，邀請各位球迷4月20日進場見證，齊心給予蘇老師最真誠的感謝與祝福。

引退日當天CPBL SHOP將在現場發售「3381場執法紀錄系列商品」，包含蘇建文資深裁判3381場執法紀錄比賽用球、蘇建文資深裁判引退裁判帽及引退視覺插畫TEE（採預售制）等品項，因全系列採限量發行，活動當日比賽用球每人每次限購兩顆，蘇建文資深裁判引退裁判帽現場販售限量30頂，凡購買引退系列商品前60位球迷，即可擁有蘇建文裁判簽名合影會參加資格，簽名活動限簽蘇建文裁判引退證書、引退系列商品、《火眼金睛與0.4秒的判斷》書籍。

「穿上護具，體驗好壞球判決」裁判體驗活動帶你化身主審，限6歲以上孩童或成人參加，每人每次可判決3球，歡迎球迷朋友來參加活動，穿戴護具，體驗主審判定好壞球。另外，20日澄清湖賽事當天，將特別使用蘇建文資深裁判3381場執法紀錄比賽用球，做為當日限定比賽用球，謝謝蘇老師的付出，中華職棒感謝有您！

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