SBL假球案》唯一在押柯旻豪求交保 緊咬吳季穎「講話不實在」

在押柯旻豪（灰衣者）今出庭緊要同案被告吳季穎「講話不實在」。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理SBL假球案，今傳喚唯一在押的被告、曾效力裕隆納智捷的柯旻豪，調查是否能夠交保；很想獲得自由的柯緊咬隊友被告吳季穎「講話不實在」，並強調他能拿出50萬元交保，然負責偵查的檢察官邱獻民及其主任葉耀群都指全案尚有共犯翁嘉鴻通緝，被告間在法院的供詞也與偵查中有異，仍建請延押。

柯旻豪上午被提訊到庭說他被羈押的這5個月，已經知道不能再觸法，他也很想老婆與家人，同時保證不會串證也不會接觸共犯，如有違法願意被重判；柯說他可提出50萬元的交保金。

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然負責偵查的士林地檢署，罕見派出邱獻民、葉耀群以及公訴檢察官共3人蒞庭，3人指柯旻豪在本案位居主導角色，且共犯翁嘉鴻被通緝，加上本案其他被告在法院審理時的供詞與偵查期間迥然不同，故建請對柯男延押。

柯旻豪接著說，他使用的iPhone8手機，因為記憶體會爆掉而需時常刪除訊息，否認有滅證的故意。然葉耀群點出不合理之處，柯手機中有超過26萬筆的各式圖像檔、音檔、視訊檔，然用來傳訊息的WhatsApp、WeChat分別僅有34則、33則訊息，理應先刪除影音檔而非訊息。

柯旻豪後來又說自己沒有打假球，是吳季穎汙衊他，例如去年2月24日裕隆對上柏力力的賽事中，他並未在盤中下注柏力力讓13.5分，從吳季穎與黃品瑄（吳的前女友）間的對話便可證明，且吳在賽事最後5分鐘提到有下注，他拒絕理會吳。

柯旻豪最後強調，他在場上會要求隊友「打快一點」、「打慢一點」，都是根據教練的指示，而他身為控球就是要轉達教練的想法；柯也稱教練是上司，可以決定每位球員的上場時間。

法官庭末對柯旻豪諭知，待合議庭評議後決定他是否交保，先將柯還押看守所。

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