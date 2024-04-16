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射擊》「證件妹」吳佳穎第3度征戰奧運 但擔心對巴黎幻滅

2024/04/16 16:02

吳佳穎出席美妝產品記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕已經取得巴黎奧運門票的「證件妹」吳佳穎，預計5月會前往巴黎移地訓練，先行熟悉當地的環境，她笑說，由於當地治安問題，會有點害怕對巴黎的幻想破滅。

吳佳穎在1月於雅加達進行的亞洲射擊錦標賽，順利取得巴黎奧運的女子25公尺火藥手槍參賽資格，這也是她自里約、東京奧運之後，生涯第3度站上五環殿堂的舞台。

吳佳穎今天出席南韓美妝品牌AHC的活動記者會，分享自己在防曬的小撇步，同時也提到5月即將前往巴黎移訓，也因為先前比賽和旅遊都沒去過，現在遇到其他人都會問：「你有去過巴黎嗎？」希望能獲取更多當地資訊，解除心中的不安。

先前台灣羽球隊到巴黎比賽，曾發生教練陳宏麟的行李遭竊，吳佳穎承認，確實會有點害怕，可能會對巴黎的幻想破滅，只能做好防護措施，錢財不露白，也希望之後能有時間造訪羅浮宮、聖母院、凱旋門與巴黎鐵塔等世界知名景點，並品嘗道地的法式料理。

吳佳穎表示，生涯第3度參加奧運，感覺自己有比較穩重，而這次台灣射擊隊已經有7人取得奧運資格，她認為能一起去奧運是一件很有緣的事，也希望越多人去越好。吳佳穎預計在6月會參加德國世界盃，這也是她在巴黎奧運前的最終戰。

吳佳穎出席美妝產品記者會。（記者吳孟儒攝）

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