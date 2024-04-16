奧運男籃》準備制霸？詹姆斯為首的美國隊 11位球星合計NBA出賽快8千場

去年世界盃男籃賽僅拿第4名的美國隊，今年唯一目標是在巴黎奧運一雪前恥，並要完成奧運5連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年世界盃男籃賽僅拿第4名的美國隊，今年唯一目標是在巴黎奧運一雪前恥，並要完成奧運5連霸壯舉，同時要證明自己是世界籃壇最強國家，如今11人名單率先出爐，合計這11位球星共在NBA打了7815場例行賽，絕對沒有任何國家可以匹敵。

這支美國隊在NBA例行賽出賽最多是詹姆斯（LeBron James）1492場，再來是杜蘭特（Kevin Durant）1061場，依序是哈勒戴（Jrue Holiday）975場、柯瑞（Stephen Curry）956場、A.戴維斯（Anthony Davis）736場、布克（Devin Booker）598場、塔圖姆（Jayson Tatum）513場、艾德巴約（Bam Adebayo）489場、恩比德（Joel Embiid）433場、愛德華茲（Anthony Edwards）302場及哈里伯頓（Tyrese Haliburton）260場。

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不僅11人出賽快8000場，人人都有明星賽經驗，至於MVP還有4位MVP等級的球員，分別是詹姆斯4座MVP、柯瑞2座、杜蘭特1座、恩比德也有1座，本季帶領塞爾提克打出聯盟最佳戰績的塔圖姆也有機會在奧運前獲獎。

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