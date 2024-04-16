謝國城盃》宜蘭縣克服震災重返8強 將與屏東縣敗部交手

宜蘭縣睽違多年重返8強。（台灣世界少棒聯盟提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國青少棒錦標賽，今（16）天進行敗部賽程，B組戰況，宜蘭縣8：2擊敗雲林縣，晉級8強寫下至少近10年的最佳成績，屏東縣投打俱佳也以11：3「扣倒」彰化縣，成為宜蘭縣下一戰的對手。

3天前首戰才以7：0完封雲林縣東和國中，宜蘭縣在B組敗部再度碰頭，結果2回合都能笑著離開，此戰派出同位先發投手俞景皓登板，他又繳出完美的4.2局，只被敲出2支安打，另外投出4個保送，無失分，帶有4次三振，加上前役3.1局好投，總共壓制8局之多。

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宜蘭縣先發左投俞景皓連2戰壓制雲林縣。（台灣世界少棒聯盟提供）

俞景皓坦言因為前一場表現，今天登板更有自信，「平常心去投，不要投太甜就好。」有觀察到對方打者變速球打不好，他就在2好球後拿出來決勝使用，平常也會看日本強投山本由伸的影片學習，「他的變速球很大顆。」宜蘭縣總教練游逸信則說他控球好，而且手腕運用佳，之前投不好會在場上喪氣，這2場看到進步。

從二年級就開始打棒球的俞景皓來自寒溪國小，姑姑的兒子是富邦悍將內野手董子恩，而且還有一位堂哥是現在隊友，那就是今天敲出3安的「四番」藍天雨，2人的父親是親兄弟。

體格佳的藍天雨直說扛起中心棒次沒有壓力，喜歡能在壘上有人時打回分數，今天帶有1分打點，此次在臺東手感不錯，場場都有安打演出，「教練說用砍的，棒子不要太快抬起來，把球打平。」

藍天雨今天也接在俞景皓、徐明震之後登板1局，共譜「左投三部曲」，不過被敲2支安打，有1個保送、1次暴投，失掉1分，坦言自己是打優於投，力量反應在長打能力上，希望能在國中等到生涯首轟。

宜蘭縣藍天雨3安猛打賞。（台灣世界少棒聯盟提供）

因花蓮地震導致道路中斷，宜蘭縣代表隊繞了台灣大半圈，花將近11小時的車程才抵達臺東參賽，游逸信直呼闖進8強已經達成賽前設定目標，前一次宜蘭縣能在LLB次青少棒選拔賽達到此階段已經超過10年以上，當時有董子浩、魏碩成、張祐銘等現役職棒球星在陣中。

屏東縣由恆春國中代表參賽，雖然一度被彰化縣的彰藝高中國中部追平，好在4海灌7分奠定勝基，後2局再施加3分，6局沒打完就提前結束比賽。

彰化縣全隊敲出11支安打，其中有3人演出雙安，包含國一的吳世宣在打線第12棒扮演伏兵，彰化縣總教練梁家瑋指出，因為吳世宣會被變化球影響節奏，所以下達收打戰術，讓他剛好跟到設定的球，3局下用長打為球隊攻得2分破蛋

屏東縣此役只用2名投手就擋下彰化縣的彰藝高中國中部，先發的左投王葦祥3.2局退場，留下滿壘危機給王葦豪收拾，沒想到親哥卻投出觸身球保送，讓比數形成3：3平手，之後才化解危機，沒能保住弟弟的勝投資格，最後哥哥自己收穫勝投。

和一般的兄弟不同，他們是弟弟王葦祥在國小三年級先開始打棒球，哥哥晚了快2年後才加入。王葦豪表示是看弟弟玩得很有趣，所以才跟隨，今天登板「拆彈」本想要頂住壓力，但還沒有進入狀況所以投出保送，下來還回想是哪裡沒做好，「因為是弟弟，所以特別想守住。」

屏東縣先發投手王葦祥。（台灣世界少棒聯盟提供）

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