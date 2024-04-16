全中運》南市軟式網球橫掃10金 後壁國中國女團達成5連霸

南寧高中獲得高中團體賽金牌之外，南寧高中國中部更是締造國男團體「3連霸」。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2024全國中等學校運動會軟式網球會內賽，於台北市網球中心舉行為期4天賽事，台南小將不負眾望，在軟式網球項目搶下10金、2銀、4銅，共16面獎牌的好成績！

市長黃偉哲表示，南寧高中、後壁高中及後壁國中一舉包辦高中與國中男、女團體賽金牌外，南寧高中國中部更是締造國男團體「3連霸」，創下隊史紀錄摘下6面金牌，成為本屆軟網賽事最大贏家；後壁國中則是自2020年至2023年已在全中運國女團連續稱霸4年，今年靠著唐子喬、方允妤在關鍵第3點與勁敵雲林縣斗六國中激戰，耗時超過1小時，最終以5：3完成「5連霸」。

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長榮高中郭書卉獲得體操個人全能金牌。（台南市政府提供）

黃偉哲進一步表示，除了軟式網球大放異彩外，復興國中、長榮中學在韻律體操團隊及個人全能競賽中搶下兩面金牌、土城高中及海佃國中在輕艇也拿下3金1銀1銅；大灣高中及安平國中在划船也摘下1銀3銅，跆拳道對打項目，新營高中、南寧高中、港明高中及建興國中合計踢出1金6銅的佳績，部分提前開打賽事已累計獲得16金、4銀、14銅，共計34面獎牌，小將們精湛實力的養成，除了選手本身的堅持以及教練不辭辛勞的訓練外，市府2019年起每年編列400萬元的運動傷害防護專案以及自2023年啟動的4年績優選手扎根計畫，也開始收穫基層每一次亮眼的成績。

體育局長陳良乾表示，軟式網球是台南市的優勢運動種類，三級銜接穩定，個人賽方面，南寧高中在高男單打由王明芳、邱子杰拿下金包銀，國男組囊括單打、雙打及團體冠軍；後壁高中林昕穎、黃育慈於雙打賽稱后，後壁國中陳芓綺獲得單打金牌。顯見臺南市長期以來穩定挹注多元化培訓資源的政策奏效，未來也將持續穩固三級培訓系統，奠基台南的競技實力。

後壁高中林昕穎（右）、黃育慈於軟式網球項目雙打賽稱后。（台南市政府提供）

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