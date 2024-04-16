中職》范玉禹球評初登板 賽前看到洪總居然還會緊張

范玉禹（左）禹台鋼雄鷹總教練洪一中（右）話家常。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕前富邦悍將投手范玉禹今年1月宣告引退，如今他有兩個新身分，除了在前職棒投手張立帆開設的棒球訓練中心擔任私人教練，並受邀當電視台的中職賽事球評，今天斗六龍膺戰將是范玉禹當球評初登板，他說，「超緊張！昨晚都沒睡好。」

今天賽前范玉禹先到台鋼雄鷹板凳席，和曾在富邦悍將帶過他的總教練洪一中話家常，洪總笑說，「不錯喔！以前在富邦我就覺得你好會講話，口條很好，還會跟我開玩笑，當球評很適合，而且你當（棒球訓練中心）教練很好呀，我跟你講，現在好好做，以後的路會很廣。」

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范玉禹笑說，其實賽前要找洪總聊天很緊張，擔心又要被罵了，因為以前常被洪總唸，「其實被罵是好事，代表洪總還在乎我，他真的是非常好的總教練。」

范玉禹回憶道，有一次他在桃園球場比賽登板，雖然沒失分，但投球內容不理想，賽後就被洪總罵，結果下一場他投得不錯，賽後洪總開心地跟他握手，還掛著微笑說，「不錯喔！」范玉禹說，洪總很少稱讚選手，所以到現在他印象非常深刻。

對於今年初決定引退，范玉禹說，其實2022年球季結束他就思考退役，趁年輕改做其他事情，結果思考了一年才下定決心，回顧10年職棒生涯，沒什麼遺憾了。

范玉禹生涯出賽80場其中9場先發，戰績6勝3敗8次中繼成功，防禦率7.99，他望著斗六球場練球的龍隊選手，「我職棒最後一場比賽就在斗六球場的，剛好第一場職棒球評也是在這裡，命運就是如此奇妙。」

范玉禹指的是去年6月1日二軍賽悍將對龍隊，他先發4局失2分吞敗投，後來因右肩脊上肌撕裂傷未再出賽。

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