NBA附加賽今開打 湖人大戰鵜鶘、勇士強碰國王 今日賽事預告與轉播

湖人戰鵜鶘力拚季後賽。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有兩場轉播，勇士今天迎回滿血柯瑞坐鎮，加上湯普森、威金斯、D.格林、保羅等，整體經驗優於國王。勇士上季首輪季後賽以第6種子之姿，歷經7場廝殺淘汰第3種子國王，加上勇士例行賽最後12場共贏10勝，國王反而是11場輸7場，賭盤評估經驗、對戰和近況等，看好勇士勝出。

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湖人休兵1天將再度交手鵜鶘，雙方例行賽4次交手湖人贏3場，而詹姆斯例行賽尾聲展現強大競爭力，外界還是看好湖人能脫穎而出搶下第7種子，在首輪季後賽挑戰衛冕軍金塊。只是，紫金大軍最大隱憂是A.戴維斯，出現背部不適的狀況，屆時附加賽能否健康上陣面對老東家鵜鶘，值得關注。

今天大聯盟有兩場轉播，第一場是洋基對決藍鳥，洋基將派出羅冬（Carlos Rodon）與藍鳥菊池雄星交手，第二場是道奇對戰國民，大谷翔平持續力拚生涯第176轟，力拚創下屬於自己的日本最多轟紀錄，喜愛大聯盟的球迷別忘了鎖定轉播囉!

中職部分有三場轉播，第一場是味全龍艾璞樂對決台鋼雄鷹哈瑪星，第二場是統一獅對決樂天桃猿，統一獅將派出羅昂，桃猿推出鈴木駿輔應戰，第三場則是中信兄弟德保拉強碰富邦悍將戈威士。



NBA

07:30 湖人@鵜鶘 緯來體育、愛爾達體育一台

10:00 勇士@國王 緯來體育、愛爾達體育一台

MLB

07:00 洋基@藍鳥 愛爾達體育2台

10:00 國民@道奇 愛爾達體育二台

中職

18:30 中信兄弟@富邦悍將 愛爾達體育二台、MOMO綜合台

18:30 味全龍@台鋼雄鷹 DAZN1

18:30 統一獅@樂天桃猿 DAZN 2

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