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中職》投球計時器爭議不斷 洪總有十分中肯的建議

2024/04/16 18:37

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕上週六台南獅膺戰，比賽中台鋼雄鷹總教練洪一中數度和裁判討論溝通，今天賽前洪總解釋，當時是對球場內野和外野架設的投球計時器秒數不同步，還有何時開始計時感到困惑，「我有跟他們（聯盟和裁判）講投球計時器的事情，我說要不要大家再開一次總教練會議，看要不要繼續實施（加快比賽時間新制），不然弄得大家無所適從。」

今年中職導入多項縮短比賽時間的新政策，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內、捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區、打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，且直視投手並可隨時準備好擊球姿勢、投手單一打席退板或牽制最多3次，及延長賽採突破僵局制，就是希望能加速比賽進行。

洪總還原上禮拜六比賽中投球計時器狀況，「例如說壘上有人25秒開始倒數好了，接著數24、23、22（沒有21秒）、20、19秒....然後就停了，再從13、12秒開始算，內、外野投球計時器都會這樣，倒數計時無法同步，操作上沒辦法掌握得很好。」

洪總說，大聯盟是球場好幾個地方都看得到投球計時器，而且計時都是同步的，美國球場設施比較好。我們的球場設施也沒有到很好，

不只如此，洪總還說，「不知道投球計時器什麼時候開始按，標準沒有一致，而且條文解釋沒有很固定，好比說什麼時候按，是講說9個野手在守備位置附近啦，到底附近的定義是什麼？有多遠？不然就定位再按也可，如果是在守位附近就很難說了。」

事實上，從球季開打至今不只洪總，許多職棒教練和選手私底下都反映，加快比賽時間的新制實在太倉促實施，球場設備和操作人員也不到位，導致亂象叢生，抱怨連連。

洪總指出，有的打者會一直看暗號，也不站上打擊區，通常打者要進入打擊區，捕手才會開始做暗號，有很多地方讓選手無法去適應，這些規定到底好還不好？

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