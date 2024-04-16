奧運》巴黎奧運倒數100天在即 奧運發源地今點燃聖火揭開序幕

2024年巴黎奧運今天在希臘古奧林匹亞遺址的競技場和赫拉神廟舉辦奧運聖火點燃儀式。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運今天在希臘古奧林匹亞遺址的競技場和赫拉神廟舉辦奧運聖火點燃儀式，希臘總統克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）、國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）、巴黎奧組委主席艾斯堂格（Tony Estanguet）等人出席，為今年的奧運聖火接力揭開序幕。

2024年巴黎奧運聖火點燃儀式在雅典赫拉神廟前的廣場舉辦，聖火由扮演女祭司的女演員點燃後，將火把轉交給2020年東京奧運划船金牌得主杜斯科斯（Stefanos Douskos），接著2024年雅典奧運金牌得主、游泳巨星馬諾杜（Laure Manaudou）成為法國首位火炬手。

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奧運聖火會在希臘進行為期11天的傳遞，路程長達5千多公里，經過43個城市，奧運聖火之後會在雅典運動場交接給2024年巴黎奧運組委會，搭船前往法國，預計5月8日抵達馬賽。法國境內約有1萬名火炬手在69天內傳遞奧運聖火，穿越法國65個地區約4百座城市，7月26日安抵巴黎奧運開幕式。

杜斯科斯（右）將聖火傳遞給馬諾杜（左）。（路透）

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